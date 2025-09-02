El mensaje de Jorge Ortiz de Pinedo ante la actitud de Mariana Botas en 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mariana Botas es una actriz mexicana que recientemente participó en el popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, pero se convirtió en la quinta habitante eliminada este pasado domingo. A pesar de que contaba con su propio fandom, también había muchos espectadores que la querían fuera porque aseguraban que su comportamiento no era el adecuado.

De hecho, durante la post-gala de ViX fue entrevistada por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. Allí expuso su punto de vista sobre su compañera Elaine Haro, ya que ambas solían ser muy unidas, pero desde que se cambió de habitación por la Moneda del Destino su lealtad al cuarto Día se vio afectada. Desde su perspectiva, efectivamente resultaron bastante extrañas las actitudes de la cantante.

¿Jorge Ortiz de Pinedo dejará sin trabajo a Mariana Botas?

Mariana está cargando con bastantes comentarios negativos por parte de la audiencia, aunque la actriz de 35 años todavía no ha emitido su opinión. Quien sí salió a hablar fue Jorge Ortiz de Pinedo, el cual, como se recordará, trabajó con ella en el proyecto Una familia de diez. De acuerdo con información de TV Notas, para el hombre de 77 años esta situación no tiene mayor importancia.

La actriz salió este pasado domingo del show

"Ella y todos sabían que al entrar a La Casa de los Famosos se exponen a que los hagan pedazos. Al final, es algo natural. Es una competencia", aseguró. Además, compartió qué pasará con el papel de Martina López, personaje al que da vida la actriz de Televisa: "El día que salga la abrazaré y le daré un beso. No se quedará sin trabajo. Ella es parte del elenco de Una familia de diez y lleva 17 años trabajando conmigo. Sigo sin comprender por qué la quieren fuera. Tiene mucho talento, carisma y una estrella enorme. Hay que saber entenderla".

Por otra parte, el productor, presentador y guionista mexicano reveló que este mismo mes tendrán una junta para iniciar con la temporada 12. Admitió ante el medio antes citado que está muy feliz de poder seguir trabajando pese a su enfermedad y que realmente espera que al público le guste lo nuevo de Una familia de diez. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la fecha de estreno.

Fuente: Tribuna