Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, propone proteger a Yeri MUA por amenazas de muerte

Xalapa, Veracruz.- Hace un par de días, Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri MUA, reveló que recibió una amenaza de muerte proveniente de un supuesto grupo fanático llamado FES. La advertencia indicaba que no debía presentarse a su próximo concierto el 14 de septiembre en la ciudad de Tijuana, Baja California, pues de lo contrario sería la última vez que la verían con vida.

De hecho, al pronunciarse sobre el tema, la cantante solicitó la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y también hizo un llamado a las autoridades para que se inicie una carpeta de investigación contra el influencer Lonche, a quien la joven acusa de ser responsable de esta situación. Otra circunstancia que agravó el caso fue la difusión de una narcomanta en X (antes Twitter), donde la insultaban de diversas formas y aseguraban que acabarían con ella.

Ahora, la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle, sitio de donde es originaria Yeri MUA, fue cuestionada sobre el peligro que corre la influencer mientras se efectuaba la toma de protesta de los nuevos ministros del Poder Judicial de la Federación: "Se la damos (protección), sí, por supuesto. Es una gran artista", afirmó la mujer que fungió como Senadora de la República de México (2018–2018).

Rocío Nahle

En cuanto al show, dejó muy claro que bajo ningún motivo piensa cancelarlo, por lo que sus fanáticos de aquella ciudad pueden tener la certeza de que su ídola estará presente en Tijuana. Los boletos ya están prácticamente vendidos y se espera una gran asistencia del público. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la mujer de 23 años no ha respondido a la funcionaria Nahle García.

"Yo hago responsable a Lonche y a sus fanáticos por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona a mi alrededor. Yo no tengo miedo, no le debo nada a nadie", enfatizó. Yeri no es la única de su familia que siente temor, pues en la amenaza también mencionaron a sus familiares y a su hermano menor. Las investigaciones están muy recientes y cualquier avance será abordado en nuestro medio.

Fuente: Tribuna