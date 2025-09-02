Habitante de 'La Casa de los Famosos México' rompe en llanto al revelar enfermedad, ¿saldrá?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodrama de originaria de Sinaloa, Mar Contreras, acaba de volver a romper en llanto durante confesiones dentro de La Casa de los Famosos México, debido a que recientemente recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida, y reveló la terrible enfermedad de la que aún enfrenta secuelas, pero más que físicas habla del tema emocional.

Por primera vez, en los primeros días de la tercera temporada del reality show de Televisa, Mar reveló que sus dos padres perdieron la vida a causa del Covid-19, cuando la pandemia aún se encontraba en un punto crítico, declarando que para ella fue una experiencia inolvidable que la ha marcado emocional y psicológicamente: "Los 2 fallecieron por Covid hace 4 años, fue muy fuerte, y a partir de eso me cambió mucho la visión de la vida, en tu caso fue con el infarto y a mí me tocó en otras circunstancias despertar, es como un despertar".

Ahora, una vez más, Mar se ha sincerado sobre esta partida, debido a qué en ciertos detalles que ve en la casa, le recuerdan mucho a sus padres, como las mariposas, lo que detona en que hable sobre este momento en su vida, pues no solo fue una muerte repentina, sino que por el distanciamiento social, no pudo despedirse de ellos, además

Ante las cámaras, la actriz se quedó en llanto, mostrando cómo el Covid-19 no solo afectó su salud física, sino también su bienestar emocional, un factor que podría influir en su continuidad dentro de La casa de los famosos .

Hasta el momento, Mar Contreras no ha confirmado que planee abandonar el programa. Sin embargo, su estado emocional ha llevado a los televidentes y seguidores a especular sobre la posibilidad de que consideren pedir su salida. La producción del programa tampoco ha emitido declaraciones oficiales al respecto, por lo que cualquier decisión futura dependerá de la propia actriz y de cómo se sienta dentro del juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui