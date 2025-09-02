Julio César Chávez y su FOTO filtrada junto a Amado Carillo, 'El Señor de los Cielos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Julio César Chávez, reconocido como 'El Gran Campeón Mexicano', es una de las figuras más influyentes en la historia del deporte nacional. Sin embargo, la trayectoria del exboxeador estuvo marcada por diferentes episodios, incluidos momentos oscuros relacionados con excesos, fama desbordada y problemas familiares. Incluso, dicho por él mismo ha tenido encuentros con personajes vinculados al mundo del narcotráfico.

En diversas entrevistas, como la realizada por Yordi Rosado, 'El César del Boxeo' contó que muchos de los grandes capos de la época querían conocerlo, ya que lo admiraban por su destacado desempeño arriba del ring. En esa ocasión, el expugilista dijo que, tras terminar su pelea con Héctor 'El Macho' Camacho, se reunió con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Ismael 'El Mayo' Zambada, Amado Carrillo Fuentes y los hermanos Arellano Félix, por mencionar algunos.

Fíjate bien, el día que yo le gané a 'Macho' Camacho, ese día había como mil años de cárcel. Estaban los Arellano Félix, 'El Güero' Palma, Amado Carrillo, 'El Señor de los Cielos', 'El Chapo' Guzmán, 'El Azul' Esparragoza, 'El Mayo' Zambada y todos querían conocerme".

Llego yo y todos platicando: 'Hey, ¿cómo estuvo la pelea? Todos estaban 'que la pelea', 'que el Macho Camacho', hasta que me enfadé y les dije: 'Hey, como ching..., yo lo que quería era perico (cocaína) ¿me entiendes?", comentó el histórico peleador, aunque aclaró que si bien era amigo de todos estos personajes, nunca formó parte de sus negocios.

En medio de la situación que enfrenta su hijo Julio César Chávez Jr., quien fue detenido en Estados Unidos y posteriormente extraditado a México, en donde se le investiga por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la leyenda aseguró que la Dinastía Chávez es amigo de todo mundo, tanto de los buenos como de los malos. También mencionó que su hijo es inocente de todos los cargos que se le imputan y que al vivir en Culiacán resulta imposible no tener relación con muchas personas.

Somos amigos de todo el mundo, ustedes lo saben, mi hijo nació en Culiacán, conocemos a todos, a malos y buenos. De eso a que mi hijo esté involucrado en esas cosas, la verdad meto las manos a la lumbre por mi hijo. Él tenía 4 años en Estados Unidos, no hay nada que temer. Estoy destrozado porque se me hace una injusticia, hay que dejar que las autoridades actúen. No hay nada de todo eso que se dice", declaró el mítico deportista.

Foto con 'El Señor de los Cielos' y 'El Azul'

Hace unos años, en la red social X se hizo muy popular una presunta foto de Julio César Chávez junto a Juan José Esparragoza Moreno, apodado como 'El Azul', uno de los fundadores de lo que hoy conocemos como el Cártel de Sinaloa. En la imagen también se recibe a Amado Carrillo Fuentes, alias 'El Señor de los Cielos', y también un niño que aparece abrazado del exboxeador y cuya identidad se desconoce.

Julio César Chávez junto a Juan José 'El Azul' Esparragoza y Amado Carrillo Fuentes, alias 'El Señor de los Cielos'.

Fuente: Tribuna del Yaqui