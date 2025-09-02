Manuel Mijares, al borde del infarto: Abandonaría show por un intenso dolor en el pecho

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Manuel Mijares, aparentemente viviría una crisis de salud preocupante, pues se dice que estaría al borde del infarto, en uno de sus conciertos. Al parecer, mientras que estaba dando un show, al terminarlo decidió abandonar el recinto dónde se presentó, debido a que por un intenso dolor en el pecho su equipo, y él mismo temieron lo peor.

Hace un par de meses que se hizo evidente el hecho de que el exesposo de Lucero comenzó a bajar de peso, que según informes de Coque Muñiz, fueron más de 20 kilos, y mientras que unos le aplauden, otros dicen preocuparse por su salud. Ante esto, un presunto amigo del cantante, señaló que él estaba feliz con ese cambio, pues siempre le costó trabajo el llegar al peso que deseaba, además de que en realidad, nunca le molestó su peso.

Según su amigo, su primera decisión para cuidarse fue el nacimiento de sus hijos, ya que quería estar en forma para pasar tiempo de calidad con ellos, cómo para jugar futbol, u otros juegos, pero ahora, señala que su principal motivación es su salud, pues desea estar más tiempo con sus hijos: "Aún es joven, tiene 67, y uno de sus mayores anhelos es poder conocer a sus nietos. Como se ve que José Manuel y Lucero todavía tardarán en dar ese paso, pues él tiene que estar saludable para cuando eso ocurra".

“El año pasado tuvo una serie de presentaciones y en una de ellas tuvo que salir corriendo al hospital porque sentía un dolor muy agudo en el pecho. Realmente fue muy angustiante para todos los que estábamos ahí. Temimos lo peor”.

“Le dijeron que estuvo a punto de que le diera un infarto, que afortunadamente la había librado, y que qué bueno que había decidido ir y no esperarse, porque quién sabe qué habría ocurrido de no haber tomado esa decisión a tiempo”.

Le dijeron que debía controlar su salud y bajar de peso para evitar que un infarto se produjera. Fue cuando Mijares empezó a reflexionar al respecto y este año ya tomó cartas en el asunto con los resultados que la gente ha visto desde hace unos meses", concluyó la fuente.

