A 6 meses de la muerte de Daniel Bisogno, presentan al nuevo conductor de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Aunque apenas han pasado 6 meses de la muerte de Daniel Bisogno, la producción del programa Ventaneando, encabezada por Pati Chapoy, ha decidido dar un enorme paso y es que ha confirmado que un nuevo conductor se une al elenco. Sí, en este inicio de mes y de semana, el programa de espectáculos dio la bienvenida a su nuevo presentador, quien vendría a completar el cuadro tras el fallecimiento de Dani.

El nuevo elemento de Ventaneando es nadie más ni nadie menos que Roberto Hernández, un importante reportero de esta emisión, quien ya tiene muchos años trabajando para TV Azteca como periodista, sin embargo, mayormente se encontraba fuera de cuadro. El reportero de espectaculos ha sido enviado especial de diversas coberturas y ha podido entrevistar a grandes artistas como Carlos Rivera, Alicia Villarreal y Christian Nodal.

Llega nuevo conductor al programa 'Ventaneando'

Sin embargo, fue hasta la tarde de ayer lunes 1 de septiembre que le dieron la oportunidad de poder sentarse junto al elenco estelar de Ventaneando, integrado por la misma Pati Chapoy, Linet Puente, Rosario Murrieta, Pedro Sola, Mónica Castañeda y Ricardo Manjarrez. Hasta 2024, Bisogno seguía formando parte de este elenco, pero desafortunadamente su salud no le permitió regresar al programa hace más de 1 año.

Presentan a nuevo conductor de Ventaneando

La encargada de revelar que un nuevo elemento se unía al elenco fue Linet Puente, quien a través de las redes sociales del programa anunció: "Tenemos un nuevo integrante de Ventaneando". Por su parte, el reportero originario de Monterrey señaló que no se trataba de un novato en el proyecto, recordando que desde hace aproximadamente 7 años se unió al elenco, pero detrás de cámaras reporteando.

No tan nuevo, no tan nuevo", comentó Roberto.

Muy nuevo, aquí en la sala, en el cuadro de conductores sí", dijo Linet.

Una vez que el programa entró al aire, las conductoras Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet se encargaron de presentarlo ante los televidentes.

Presentan al nuevo conductor de 'Ventaneando'

Fuente: Tribuna del Yaqui