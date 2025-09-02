¿Pepe Aguilar lo amenazó? Emiliano Aguilar dice ya no hablará de su padre y Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a su promesa de hundir a su familia paterna, el cantante de rap, Emiliano Aguilar, acaba de brindar su cuenta de Instagram para difundir un video en el que revela que ya no hablará más de su famoso padre, el cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, o su cuñado, el polémico sonorense, Christian Nodal, por cuestiones de decisión personal, ¿acaso lo amenazaron para callarlo?

El fin de semana pasado, la familia del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú dio mucho de que hablar, ante las burlas a Emiliano a través de la cuenta de Instagram de su perrito pug, 'El Gordo', y disculpas presuntamente a su nombre, además de las respuestas de este de la misma manera, en la que los tachó de "pocos huev...", y finalmente, el hecho de que presuntamente Nodal se uniría a esta polémica al atacarlo por mensaje privado, que Emiliano exhibió.

Pero, pese a que el intérprete de Ese Vato dejó en claro que se avecinaba guerra por las acusaciones en contra de su madre, Carmen Treviño, y lo sucedido con el can, ahora, de a nada se retractó. Primeramente, en un video, quiso dejar en claro que ver el apoyo y cariño que le externaron lo hicieron muy feliz y lo conmovió hasta las lágrimas, por lo que les agradece: "Muchísimas gracias a la gente por todo su apoyo. No manchen, hasta ganas de llorar de tantas personas que me quieren, que me apoyan, tantas personas que me están siguiendo".

Pero, quiso aclarar que pese a su promesa, la realidad es que tomó la drástica decisión de ya no hablar del intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, ni tampoco de sus hijos, como Ángela Aguilar, o su yerno, destacando que le vale "ver..." lo que digan, y mejor se enfocará en su carrera en el rap, afirmando que solo se hunden: "Nada más les quiero decir una cosa. A mí nadie me mandó a callar. Lo que estaba pensando es que, después de que me tiró este güey, la neta ya no voy a decir ni ve… Ya dije lo que tenía que decir. Si quiere seguir echándome, que lo haga. Te estás hundiendo solo".

Finalmente, negó rotundamente que su padre o qué el intérprete de Adiós Amor lo hayan amenazado para no seguir con esta guerra de declaraciones, solo que no hablará más, y su único objetivo fue defender a su madre, por lo que mientras no se metan con ella, no va a dar más declaraciones: "Yo no voy a decir nada más. Todo esto es porque no voy a dejar que nadie hable mal de mi mamá y siempre la voy a defender. Yo no voy a hablar nada de esto, me voy a enfocar en la música. Nadie me dijo que dijera esto, no me tienen amenazado, ¿qué voy a andar amenazado?".

Fuente: Tribuna del Yaqui