¿Quién gana HOY en 'Exatlón Cup 2025'? México se enfrentará a Hungría este 2 de septiembre

Ciudad de México.- Después de meses de espera, finalmente ya está al aire la Exatlón Cup 2025, y al parecer la noche de este martes 2 de septiembre del 2025, las cosas ya están definidas y según los spoilers ya se sabría quién será el ganador en la competencia final, en la que México se enfrentará a Hungría. Al parecer, en esta ocasión Estados Unidos, Alemania y Rumania, no tendrán enfrentamientos.

Tras la gran final de Survivor México, el horario dónde se transmitía dicha temporada, será ocupada desde el pasado lunes 1 de septiembre al domingo 7 de septiembre por la Exatlón Cup, que será transmitida cada noche a las 7:30 pm, en horario de la Ciudad de México, por el canal Azteca Uno. En la emisión de este martes 2 de septiembre, se sabe que atletas mexicanos se enfrentarán a los originarios de Hungría.

Ahora, a horas del estrenó del segundo, de seis episodios del reality de TV Azteca, en el canal de YouTube de DTM Spoilers, ha afirmado que diferente a la dinámica del 1 de septiembre, los mexicanos ya no portan la playera de México, sino que van a dividirse entre rojos y azules, y van a competir entre ellos para saber cuáles irán contra los hungaros. De ganar los rojos, irán dos azules para reforzarlos, y viceversa. Aparentemente serán los azules los que ganen y dos rojos los acompañarán.

En cuanto al tema de los hungaros contra los mexicanos, la página de spoilers no supo decir quiénes son con certeza los que se llevará el triunfo, pero según filtraciones pasadas, los elementos enviados del país, como Mati Álvarez, Ernesto Cazares y demás, van a imponerse ante los extranjeros y van a llevarse la segunda victoria de la temporada. El pasado lunes 1 de septiembre los mexicanos le ganaros a los de Estados Unidos.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, sobre el campeonato, sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente y el triunfo posiblemente no se encuentre entre atletas azules, y posiblemente Hungría salga vencedor.

Fuente: Tribuna del Yaqui