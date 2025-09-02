¿Shakira volvió con su ex?, Yeri Mua recibe amenaza de muerte y más noticias en Top 3 Espectáculos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- TRIBUNA te presenta la información más destacada e importante del mundo de la farándula mexicana, con tu nuevo resumen informativo favorito. Conoce todos los detalles de la amenaza de muerte que recibió Yeri Muay más noticias del espectáculo, a nivel nacional e internacional, gracias al Tribuna Top 3 Espectáculos.

Shakira podría volver con su ex

Recientemente captaron a Antonio de la Rúa, expareja de la cantante Shakira, entre las primeras filas de su última presentación en el Estadio GNP. Se especula que podría haber una posible reconciliación.

Pepe Aguilar se burla de su hijo

Pepe Aguilar se burló de su hijo mayor Emiliano usando a su perro en redes sociales, para supuestamente imitarlo; fiel a su característico caracter, el joven no se quedó callado e hizo lo mismo, pero con toda la familia.

Yeri Mua recibe amenaza de muerte

La cantante Yeri Mua hizo una importante solicitud a la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que le pidió su ayuda luego de ser amenazada de muerte en una narcomanta por aparentemente exponer una infidelidad.



