"Tengo el pu... control": Cazzu denuncia que Christian Nodal niega permiso de viaje a Inti

Buenos Aires, Argentina.- En una reciente entrevista, Cazzu, dejó en shock a millones, al revelar qué pese a su buena disposición a llevar las cosas en paz, Christian Nodal y sus abogados no se la están poniendo nada fácil y la hacen vivir un infierno, debido a que para su gira, Latinaje, no puede llevarse a su hija, Inti Nodal, por qué el cantante originario de Sonora le niega el permiso de viaje. La argentina afirma que el abogado básicamente le dijo que "tenemos el put... control de ustedes".

En su última visita a México, la intérprete de Nena Trampa, soltó una 'bomba' mediática al revelar que Nodal, no solo no sería un padre presente para la niña, sino que tampoco le daría una manutención justa. La argentina expresó a los medios de comunicación, que si se saca un valor de los gastos de la pequeña, lo que gana él y lo que da, realmente considera que no es justo lo que le da mensualmente: "Podría decir que sí, no tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno".

Ahora, durante un podcast, soltó otra fuerte 'bomba', debido a que reveló que al tener custodia compartida con el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, debe de tener un permiso firmado por parte de él o su equipo legal para que Inti pueda salir de Argentina, su lugar de nacimiento, si no lo tiene, no puede viajar con la menor pese a ser su madre. Ante esto, señaló que al saber de su gira por toda Latinoamérica solicitó el permiso para que pudiera viajar con ella por varios años, para no tener que buscarlo para cada viaje y no hacer las cosas tediosas, pero, hasta el momento no se lo han dado.

Mi abogada, una mediadora mujer y el abogado del progenitor de mi hija (Christian Nodal). Le dije, yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso yo no lo tengo", reveló.

La denominada 'Jefa', externó que su abogada tratando de mediar, destacó que si lo deseaban podían reducir el tiempo del permiso y en vez de darle pase libre por 18 años, lo hicieran hasta sus cinco años, sin imaginarse la cruda respuesta qué le dio el abogado del esposo de Ángela Aguilar: "Si ustedes no se sienten cómodos en dar un permiso para la niña hasta los 18 años pueden dar uno hasta los cinco, y respondió 'No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar'".

Julieta Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, admitió que para ella, dicha contestación fue un golpe durísimo, destacando que en ese momento, cuando vio al hombre que estaba representando a Nodal, con sus declaraciones y con la manera de verlas, les estaba dando a entender que el sonorense y ellos cómo abogados, tenían el control de ambas: "Ese hombre me miró a los ojos, y sin decirme nada me dijo: tenemos el pu... control sobre vos y tu hija. Y fue uno de los peores momentos de mi vida".

Ante esto, la intérprete de Con Otra, declaró que al final, ante el sistema no es más que un número, una madre soltera, no es Cazzu, no es 'La Jefa', es simplemente alguien que necesita permiso de un padre para sacar a su hija de su país natal, o es una delincuente: "Llego al aeropuerto con un permiso de un juez, y la persona de migración me dice '¿por qué su progenitor no está de acuerdo con que la niña viaje?' Y en ese momento soy una criminal, ¿entendés? Ahí no existe La Jefa, ahí no existe Cazzu, ahí yo soy un número".

Me hizo darme cuenta que sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y el patriarcado", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui