Tras hospitalización de urgencia, Coque Muñiz sufre triste muerte y lamentan su pérdida

Ciudad de México.- Después de su hospitalización de urgencia, el reconocido actor y cantante mexicano, Coque Muñiz, por desgracia acaba de emplear sus redes sociales, para confirmar que sufrió una triste muerte, que lo ha dejado completamente devastado por lo que sus millones de fans lamentaron su pérdida, y le desearon una pronta recuperación emocional por este motivo.

El domingo 25 de mayo, mediante su cuenta de X, antes conocida como Twitter, Coque, compartió un alarmante mensaje en el que confirmó que estaba en terapia intensiva y que fue ingresado al nosocomio de emergencia, debido a que le dio coronavirus y su estado se complicó muy rápido. Afortunadamente, el cantante ya está fuera de peligro y ha dejado en claro que la gravedad fue porque se complicó su situación de amnea del sueño.

Tristemente, a un par de meses de su cercanía con la muerte, el cantante a través de su cuenta de Instagram ha compartido la lamentable muerte de José Luis Garza, el cual por las últimas cuatro décadas fue asistente personal de Marco Antonio Muñiz, famoso cantante y padre de Coque: "Sin duda el que mejor conoció a mi papá, su asistente por más de 40 años. Su amigo, cómplice, hermano, nadie como él para cuidarlo, siempre pendiente del más mínimo detalle en su vestuario y el más fiel compañero de trabajo y de vida. Qué te puedo decir querido José Luis, dejas el más profundo recuerdo en nosotros".

De la misma manera, compartió una foto reciente con José Luis, su padre y él mismo, concluyendo con un emotiva confesión, en la que le externa la gran falta que les hará en su día a día, deseando que llegue al cielo cómo afirma que se merece, y descanse en paz: "Siempre serás parte de la familia. DIOS TE TENGA EN SU GLORIA. Te vamos a extrañar querido 'Fresa'. ¡EN PAZ DESCANSA, AMIGO QUERIDO!".

Hasta el momento, la familia de Coque Muñiz no ha hecho pública la causa exacta de la muerte de José Luis Garza, sin embargo, con esta información, amigos y seguidores del actor, han lamentado la inesperada muerte de José Luis, deseándole que pueda tener una pronta resignación y le afirman que vivió una larga vida y feliz, que hizo un gran trabajo y así deberían de recordarlo siempre, dando lo mejor.

Fuente: Tribuna del Yaqui