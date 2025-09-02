Travis Kelce así planeó pedirle matrimonio a Taylor Swift; filtran los románticos detalles

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A una semana de confirmarse el compromiso de Travis Kelce con la querida cantante estadounidense, Taylor Swift, ahora, una presunta fuente cercana del jugador de futbol americano, revela que tenía meses planeando pedirle matrimonio, y qué contrató a personas para crear "un jardín mágico" en su patio trasero. De la misma manera, ha filtrado románticos detalles de la propuesta tan esperada.

Fue el pasado martes 26 de agosto, que Swift compartió en su cuenta de Instagram el especial momento de su vida en el que le dijo que sí a la estrella de la NFL, con un post en el que compartió una serie de imágenes en el que están rodeados de flores de diferentes tipos, tamaños y colores, junto al mensaje: "Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasio se van a casar", confirmando así que muy pronto llegarán al altar.

Ahora, en Page Six han informado, que una fuente cercana al ala cerrada de los Kansas City Chiefs, les reveló detalles de este momento. Lo primero que aseguró, fue que Travis se arrodilló en su jardín cuidadosamente decorado, después de haber grabado juntos el podcast New Heights, y que lo tenía tan claro, que al parecer contrató gente para que mientras que grababan, recordando cómo inicio su romance y demás, el servicio contratado arreglaba el patio trasero del deportista con cientos de flores.

Al parecer, el motivo es que quería crear un jardín mágico para hacerle la pregunta a la intérprete de You Belong With Me, en cuánto terminaran de grabar, el motivo, al parecer era un plan para que la ganadora del Grammy "ya estuviera peinada y maquillada", sin sospechar lo que vendría: "Sabía que quería casarse con ella. La fecha era solo cuestión de cuándo llegara el momento adecuado. Se trataba menos de la importancia del momento y más de cuándo podría hacerlo entre su gira y su temporada”.

Cabe mencionar que el padre de Kelce, Ed Kelce, también reveló que su hijo se arrodilló ante Swift en la noche bajo el pretexto de beber una copa de vino en el exterior antes de la cena, y después de ver todo el lugar, le propuso matrimonio con una "vieja bengala de talla brillante de mina que diseñó junto con el joyero Kindred Lubeck".

Cabe mencionar que se dice que la pareja no llegará hasta el altar en este 2025, sino que podría ser hasta mediados del siguiente año, el 2026, pues quieren que sea después del Super Bowl, ya que no desean que el deportista tenga compromisos laborales y después del gran día, irse de luna de miel sin contratiempos.

Fuente: Tribuna del Yaqui