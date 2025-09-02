'Ventaneando' arremete contra Emiliano por su pleito con Pepe Aguilar: "Muy infantil"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la emisión de Ventaneando, los conductores arremetieron contra la familia Aguilar, incluyendo también a José Emiliano y Christian Nodal. Lo anterior ocurrió debido a que, como informamos en TRIBUNA, hace un par de días comenzó un pleito en redes sociales entre el rapero y sus parientes paternos, cuando el aludido criticó a Pepe por una entrevista que le realizó precisamente Paty Chapoy.

Es importante recordar que, en dicho material, el intérprete de Por mujeres como tú contó a la integrante de TV Azteca que supuestamente la madre de su hijo mayor, Carmen Treviño, lo abandonó un día y se llevó al niño. En realidad, el joven no creció con su presencia y dio a entender que era responsabilidad de Carmen. Ante esto, su descendiente salió en defensa de su madre.

¿Qué dijeron los conductores?

Los comunicadores aseguraron que entendían perfectamente el sentir de Emiliano, pero consideraban que lo mejor es que deje ir el tema y se enfoque en su carrera artística. Asimismo, añadieron que, en general, la familia Aguilar necesitaba resolver todas sus diferencias, ya que estos conflictos e información que circula sobre ellos en redes sociales podrían afectar sus profesiones.

Desde hace tiempo padre e hijo no tienen buena relación

De igual manera, compartieron que la disculpa publicada en el perfil de Instagram de su mascota, El Gordo, no fue para nada adecuada, pues no transmitía seriedad y, en lugar de disminuir el problema, lo terminó aumentando. De hecho, los internautas comenzaron a burlarse de esta acción y otros se molestaron, al punto de dejar nuevamente comentarios negativos en sus plataformas.

Por último, una de las conductoras enfatizó que ese comportamiento era demasiado infantil y que la solución era sencilla, pues solo se requería ponerse en contacto con Emiliano para arreglar todo: "Me parece una cosa medio infantil. Mejor sería que hablaran entre ellos, se pusieran en contacto y resolvieran este pleito que está haciendo quedar muy mal a ambas partes, padre e hijo".

Fuente: Tribuna