Adrián Marcelo llama "cabeza de zanahoria" a Conan O’Brien tras defender a Jimmy Kimmel

Monterrey, Nuevo León.- Adrián Marcelo Moreno Olver, comediante y conductor mexicano que suele estar envuelto en controversias, nuevamente dio de qué hablar al responderle al presentador de televisión estadounidense Conan O’Brien a través de la red social X (antes Twitter). Todo comenzó cuando el hombre de 62 años publicó un mensaje relacionado con el caso de Jimmy Kimmel.

Durante su show nocturno Jimmy Kimmel Live! del 15 de septiembre de 2025, el productor decidió abordar un tema polémico que le ocasionó múltiples críticas: el asesinato de Charlie Kirk, activista político y cercano aliado del presidente Donald Trump, quien perdió la vida tras ser atacado a balazos el 10 de septiembre mientras participaba en un evento en una universidad de Utah. En su monólogo, Kimmel declaró: "Hemos tocado nuevos mínimos este fin de semana con la pandilla MAGA intentando caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos."

Posteriormente, este sábado, el exconductor de Late Night with Conan O’Brien externó su preocupación por el riesgo que enfrenta la libertad de expresión en el mundo del entretenimiento. Esto, luego de que Trump publicara en Truth Social que cualquier cadena que critique a su administración debería perder sus derechos de emisión, aplaudiendo además la decisión de la radiodifusora ABC.

"La suspensión de @jimmykimmel y la promesa de silenciar a otros presentadores de Late Night por criticar a la administración deberían inquietar a todos, tanto a la derecha como a la izquierda y al centro. Está mal, y cualquiera con conciencia lo sabe", señaló Conan. Asimismo, responsabilizó a MAGA: "La pandilla MAGA (está) intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político de ello", agregó.

La respuesta no tardó en llegar por parte del exintegrante de La Casa de los Famosos México 2025, quien generó un sinfín de reacciones. En su mayoría, los internautas le reprocharon por entrometerse en un asunto que no corresponde a su país. Además, como Adrián Marcelo acusó al comediante estadounidense de restarle importancia a la muerte de Charlie Kirk, usuarios le señalaron que estaba descontextualizando el tema.

"Entonces, ¿la suspensión de un presentador de televisión debería preocupar a TODOS, pero un asesinato a sangre fría debería preocupar solo a unos pocos? Tus prioridades están equivocadas, cabeza de zanahoria", escribió Adrián Marcelo en X.

