Alfredo Adame vuelve a dar de qué hablar al llamar "ignorante" a Alex Blanco (VIDEO)

Ciudad de México.- Alfredo Adame es un polémico actor mexicano que ha estado envuelto en múltiples controversias y, en esta ocasión, la más comentada fue el enfrentamiento que tuvo con el comentarista de Fox Sports, Alex Blanco, en su pódcast Alextremo. La situación rápidamente se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de reacciones, aunque una gran parte de los internautas se mostró en contra del exnovio de la influencer Magaly Chávez.

"Alfredo Adame, yo creo que muchas de las cosas que dices me parecen mentiras; no creo que seas cinta negra, pienso que eras un buen actor, pero no el mejor, ni que hayas tenido tantas novelas exitosas. Respeto tu trayectoria, pero también respétate tú, Alfredo, y déjanos a los demás convivir", expresó el conductor, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación.

Por supuesto, el aludido no se quedó con los brazos cruzados y arremetió contra Blanco, a quien llamó "ignorante" por cuestionar su carrera en la televisión. Sin embargo, a pesar del momento tenso que vivieron algunos seguidores, el asunto terminó mejor de lo esperado, pues después de intercambiar palabras ambos soltaron risas, confirmando que todo se trataba de una dinámica planeada.

"Alex, lo que tengo que decirte es que respeto también tu opinión, pero eres un ignorante que no sabes nada de mí, que no tienes la manera de comprobar si soy o no soy cinta negra o si tengo una rentadora de jets privados. Esa es normalmente la forma de enmascarar las mediocridades de un individuo que es prácticamente un fracasado que nadie conoce; en pocas palabras, un nadaqueveriento y un desquehacerado, recalcó Adame.

¿Por qué lo hicieron?

Con motivo del episodio número 100, Alex decidió realizar una dinámica semejante a los posicionamientos de La Casa de los Famosos, recordando que Alfredo participó en la edición VIP del reality, donde se convirtió en el noveno eliminado. Ante todo, el fragmento fue tomado con humor por algunos internautas, aunque otros lo calificaron como algo de mal gusto y totalmente innecesario.

