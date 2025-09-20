Christian Nodal rompe el silencio y aclara todo del presunto pleito y despido de su padre

Ciudad de México.- Después de que se dijera que Christian Nodal está en medio de un distanciamiento con sus padres, a causa de los Aguilar, en una reciente rueda de prensa del cantante del regional mexicano, decidió aclarar el presunto pleito familiar en el que se encontraría, y que supuestamente lo haría despedir a su padre y exmánager, Jaime González, ¿en verdad sus negocios los llevará Pepe Aguilar?

En medio de la polémica con Cazzu, en el canal de YouTube de Javier Ceriani, el periodista de origen argentino acaba de salir a afirmar que el intérprete de temas como Ya No Somos Ni Seremos, despidió a su padre por consejo de Pepe, y ahora él tendría que manejar sus contratos y tratar con la actual disquera con la que lanza sus temas: "Christian Nodal tomó la decisión que lo va a convertir en un vegetal musical, en un artista en desgracia, porque tomó la decisión apoyado por consejo de Pepe Aguilar. Confirmado: Christian Nodal va a sacar a su papá, Jaime González, de su empresa y se separarán para siempre".

Según el expresentador de Chisme No Like, declaró que el motivo por el que padre e hijo han terminado relación laboral, y también personal, fue a causa de "temas económicos y diferencias irreconciliables en la administración de los negocios del cantante". Aunque no específico exactamente la situación, se cree que sería el tema del presunto robo que sus padres habrían cometido con sus cuentas, por temas como Adiós Amor.

Christian Nodal habría retirado a su padre de su empresa y señalan que Pepe Aguilar tomaría su lugar



El cantante de regional mexicano Christian Nodal vuelve a estar en medio de la polémica, ahora por presuntamente apartar a su padre, Jaime González, de la empresa con la que ha… pic.twitter.com/dtIyDsY3Q0 — El Mitotero (@elmitoteromx) September 16, 2025

En la rueda de prensa en Bogotá, el intérprete de temas como Cazzualidades y Por El Resto De Tu Vida, negó rotundamente que haya despedido a su padre, afirmando que no sabe porqué están inventando que no se lleva bien con sus padres y porqué lo acusan de despedirlo, cuando en realidad mantienen una buena relación familiar, y que se siguen manteniendo muy unidos pese a todo lo que se dice en redes sociales.

Poco después y en base a este tema, el esposo de Ángela Aguilar, dejó en claro que los medios de comunicación y las redes sociales deberían de tener una mejor regularización, ya que pueden decirse lo que quiera, agregando que no deberían de creerse en todo lo que se dice, pues señala que en muchas de las ocasiones solamente se tratan de rumores o de inventos de ciertas personas para perjudicarlo.

Haz click aquí para ver el video completo.

Leyenda

Fuente: Tribuna del Yaqui