Christian Nodal tiene fuerte enfrentamiento con Pepe Aguilar; ¿Ángela Aguilar se separa?

Ciudad de México.- Una vez más la familia Aguilar está bajo el escrutinio público, ya que Ángela Aguilar, actualmente se encuentra en medio de la espada contra la pared, pues su esposo, el cantante de origen sonorense, Christian Nodal, inesperadamente está en un fuerte enfrentamiento con su suegro, el talentoso cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, por lo que han dejado a la joven en una posición bastante complicada, ¿acaso van a separarse?

Por décadas, gracias a don Antonio Aguilar y la gran Flor Silvestre, el nombre de los Aguilar ha sido uno de los más prestigiadoa del mundo del espectáculo, sin embargo, hoy en día solo viven en la polémica por sus constantes escándalos, como el que mantienen por su pleito con el hijo mayor de Pepe de otro matrimonio, el cantante de rap, Emiliano Aguilar, y por supuesto, la cancelación masiva de Ángela por su matrimonio con el cantante sonorense.

Y ahora, en medio de estos escándalos, suegro y yerno hna confirmado que se están enfrentando, aunque no en una pelea personal, sino laboral, ya que ambos están nominados para ser el posible ganador de un Latin Grammy 2025, dado que en la 26ª edición de dicho galardón, ambos están nominados en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi con: Mi suerte es ser mexicano’ de Pepe Aguilar, y, '¿Quién + Como Yo’? de Christian Nodal.

El hermano de Ángela Aguilar (@AngelaAguilar__), Emiliano, está soltando toda la sopa sobre la familia Aguilar. El chismecito corre que, según él, la cantante le dijo a su papá, Pepe Aguilar (@PepeAguilar), que él le pedía dinero todos los meses. Y obvio, Pepe le reclamó por… pic.twitter.com/WsWYQjWu8t — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 9, 2025

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ángela mostró que es verdaderamente imparcial ante la situación. La joven optó por compartir la nominación de Nodal y la de su padre en la misma categoría de los Latin Grammy 2025.

"¡Gracias a la Academia por esta nominación! Gracias a México por esta música! Gracias a la vida por permitirme ser parte de algo que es mucho más grande que yo. ¡Viva México! ¡Viva el mariachi! ¡Vivan nuestras tradiciones!".

Fuente: Tribuna del Yaqui