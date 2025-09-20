Drama en Televisa: Galilea Montijo acusa a Leonardo DiCaprio de hacerle desprecio en CDMX

Ciudad de México.- De nueva cuenta se vive drama en Televisa, debido a que recientemente, la reconocida actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo, en el programa Hoy, acaba de revelar que al presentarse a la primiere en la Ciudad de México, del filme nuevo de Leonardo DiCaprio, salió con el corazón roto, debido a que lo acusa de despreciarla, cuando se le acercó para pedirle una foto.

El próximo 25 de septiembre, se estrenará en los cines mexicanos la película Una batalla tras otra, que es estelarizada por Leonardo, motivo por el cual el reconocido actor y sus colegas, Benicio del Toro y Chase Infiniti, el pasado jueves 18 de septiembre visitaron la Ciudad de México para promocionar la mencionada película y convivir con los fans mexicanos, con los cuales se tomaron fotos.

Como parte de esta visita, los actores de Hollywood, no solo tuvieron que asistir a la premiere, sino que también un acercamiento con los medios de comunicación mexicanos para brindar declaraciones sobre el filme producido por Paul Thomas Anderson, a un costado del Monumento a la Revolución. Pero, al parecer, la llegada de Leonardo no fue de lo más placentera para todos sus fanáticos, debido a que recientemente se le acusó de hacerle el feo a Montijo.

El próximo 25 de septiembre se estrena en México la película “Una batalla tras otra” del director Paul Thomas Anderson. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti y Benicio Del Toro. pic.twitter.com/CnaxINP1hK — Cinéxtasis (@CinextasisMX) September 19, 2025

La presentadora de La Casa de los Famosos México, declaró que ella estaba muy emocionada de poder ver en persona al actor de Bastardos Sin Gloria, pues es una gran fan de él desde hace muchos años, y uno de sus sueños era tomarse una foto juntos, por lo que se animó a pedírsela, pero este la rechazó asegurando que estaba ocupado en llamada: "Ayer estuvo Leonardo Di Caprio... qué creen que me aplicó Leonardo que estuvo de aquí a ahí (cerca), me aplicó la de (estoy en una llamada). Es Leo, puede hacer lo que quiera, me partió el corazón".

Finalmente, declaró que aunque salió con el corazón roto por el ganador del Oscar, gracias al filme de El Renacido, el actor Benicio del Toro lo reparó al ser todo un caballero con ella y señalarle que se tomarán una foto juntos después de que este se retratara con otros fans: "Qué caballero, presentó su mezcal que se llama Perro Verde. Fue en un lugar precioso y al hombre le estaban pidiendo una foto una pareja y les dice: ‘Me permites, después de la señora con mucho gusto’ y fue como qué onda".

Así convive Leonardo Dicaprio con sus fanáticos mexicanos.

uD83DuDCF9Fernanda Torres pic.twitter.com/1yDE7mGDkr — Reforma Gente! (@reformagente) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui