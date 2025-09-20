Emiliano Aguilar conmueve al hacer una triste confesión sobre su pleito con Pepe Aguilar

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap, Emiliano Aguilar, recientemente brindó una entrevista para Univision, en la que acaba de conmover hasta las lágrimas a sus espectadores, debido a que en dichas declaraciones casi rompe en llanto al hacer una triste confesión con respecto al tan polémico pleito que mantiene con su padre desde hace varias semanas, el cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar.

Desde hace varias semanas el rapero intérprete de Ese Vato ha estado en el centro del ojo público, debido a que ha estado respondiendo a lo que él llama "las burlas de su familia paterna", declarando que él no quería hablar mal de Ángela Aguilar, su padre o sus otros hermanos, debido a que los quiere, pero que ellos han estado hablando de él para que se burlen y lo único que hace es defenderse de todos.

Ante esto, el hijo mayor de Pepe, brindó una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, en la que negó monetizar con esta pelea con los Aguilar, asegurando que en realidad, se siente muy triste, porque lo que él siempre ha buscado es tener el cariño de su padre, así como Leonardo Aguilar: "Por más felón que uno quiera ser, por más bravo que uno se quiera poner o que quiera enseñarle al mundo que es, pues obviamente siempre quiere, pues el amor de su padre y de la familia. Y ahorita, pues sí, da tristeza, ser yo contra todos, ¿no?".

Ante esto, dejó en claro que es verdad que no tiene dinero, que solo recibe y monetiza con lo que hace en TikTok, pero que solo gana dos mil dólares y que todo se va para la madre de sus dos hijas, ya que él sí se quiere hacer responsable de las pequeñas siempre: "Yo no tengo dinero. Todo esto que ven, me lo regalaron. El único ingreso que yo tengo es en TikTok, me dan como 2 mil dólares. Pero yo no veo nada, todo ese dinero va para la mamá de mis dos hijas".

Finalmente, el intérprete de Con La Frente En Alto, confesó de la misma manera, que se encuentra triste en todo momento, que él no está feliz realmente con lo que pasa ahora en su vida, y en verdad desea tener esa felicidad y está en búsqueda de ella: "Yo nunca realmente estoy feliz, siempre tengo algo en la mente, siempre estoy triste. No me importa lo que la gente diga, es mi sentimiento. Yo me siento solo a veces".

Fuente: Tribuna del Yaqui