Escándalo en 'Exatlón México': Acusan a Heliud Pulido de serle infiel a Pame Verdirame

Ciudad de México.- De nueva cuenta existe un fuerte escándalo entre atletas de Exatlón México, debido a que hace poco, se comenzó a rumorar la separación amorosa entre el reconocido canotista mexicano, Heliud Pulido, y la futbolista femenil mexicana, Pame Verdirame, debido a que supuestamente el atleta le habría sido infiel y ella lo habría descubierto hace unas cuantas semanas.

Actualmente, a través de los canales de TV Azteca, se puede ver a Heliud formando parte de la primera temporada de lo que se conoce como Draft El Ascenso, el cual se formó para conocer a novatos aspirantes a ser de los participantes de dicho reality deportivo. En esta ocasión, Pulido no es competidor, sino que está como parte de los mentores para los de camiseta blanca, junto a la reconocida campeona azul, Marysol Cortés.

Pero, pese a que el deportista pudiera estar en uno de sus mejores momentos laboralmente, de manera personal se encuentra en el centro del escándalo, pues se ha comenzado a decir que acabaría de terminar su relación sentimental con Verdirame, la madre de su hija, Rafaela Pulido Verdirame, debido a que internautas han descubierto que en sus redes sociales, como Instagram, ya no interactúan y eliminó sus publicaciones juntos.

Heliud borra sus publicaciones. Instagram @heliudpulido

Después de casi cuatro años de relación sentimental y cientos de fotos juntos, de la nada, Heliud eliminó la mayoría, dejando únicamente un video al lado de Daniel Corral, un video promocional y una del segundo cumpleaños de su hija Rafaela, pero, en esta, pese a que estaba en una fiesta familiar, en la imagen no se encuentra Pamela, lo que ha alimentado cada vez más las especulaciones de que estarían separados.

Pero ahora, a través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Portada AI1, acaba de asegurar que el motivo por el que ambos exparticipante de Exatlón México: Héroes VS Titanes, es debido a que mientras que Pulido estaba en las playas de la República Dominicana, le habría sido infiel a la madre de su hija, y que ella lo descubriría, por lo que tomaría la decisión de separarse.

Escandalo Heliud Pulido le fue infiel a Pamela se termina la relación. pic.twitter.com/ilc6X5Ed4N — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui