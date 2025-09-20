Henry Cavill reaparece tras accidente que retrasó 'Highlander'; muestra su terrible lesión

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor de origen británico, Henry Cavill, ha vuelto a encender las alertas de preocupación entre sus millones de seguidores, debido a que a través de sus redes sociales para mostrar su terrible lesión, a una semana de que se confirmara que tuvo un fuerte accidente mientras que se ejercitaba y que ocasionó que se retrasaran grabaciones de su nueva película, Highlander.

Después de anunciar que dejaba su papel en la saga de Superman y en la serie de The Witcher, dejando a sus fans completamente devastados, sin embargo, varios meses después recibieron la feliz noticia de que sería el protagonista del filme anteriormente mencionado, que es dirigida por el cineasta Chad Stahelski, mayormente conocido y respetado por ser la mente maestra detrás de la franquicia de John Wick.

Pero, desgraciadamente, se reveló que se tuvieron que retrasar el inicio de las grabaciones de Highlander, y en vez de comenzarse a finales del 2025, van a tener que comenzar para inicios del próximo año 2026, debido a que el actor de El Agente Argylle mientras que se ejercitaba, para estar en forma para este importante proyecto, sufrió un terrible accidente, por el que no puede comenzar con la agenda ya realizada y deberá de posponer las grabaciones de dicho proyecto.

Henry fue confirmado para protagonizar Highlander. Facebook

Tras dicha información, no se dijo cuál era el estada de salud del actor de Mission: Impossible: Fallout, ni cuál fue su lesión, pero ahora, este sábado 20 de septiembre, el propio Henry, a través de su cuenta de Instagram, compartió una publicación en la que primero aparece en el sofá de su hogar junto a su perro, y en la segunda, que su pie está acomodado con una almohada para cuidar del esguince de su pie.

En la imagen, se puede ver al actor de Enola Holmes, en donde fue el emblemático 'Sherlock Holmes', tiene varias heridas en las piernas y desde el pie, hasta la altura del tobillo está vendado, para mantener mantener firme el pie, el cual además debe de mantenerlo arriba.

Henry muestra su lesión. Instagram @henrycavill

Fuente: Tribuna del Yaqui