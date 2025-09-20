Hermana de Cazzu habría arremetido furiosa en contra de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ciudad de México.- La música argentina, Flor Cazzuchelli, que es mayormente conocida por ser la hermana de Cazzu, está dando de que hablar, debido a que hace un par de horas se ha dicho que ha mostrado que estaría furiosa con su excuñado, el polémico cantante sonorense, Christian Nodal, y su actual esposa, la cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, por lo que arremetería en su contra.

Flor, mediante su cuenta de Instagram, compartió a través de sus historias un simple mensaje con emojis en el que se puede ver un emoji de un monto de dólares, un signo de igual y al final un premio, lo que significaría que solamente aquellas personas que tienen dinero, reciben trofeos. Aunque no mencionó los nombres de los intérpretes de Dime Cómo Quieres, se dice que sería un ataque contra ellos.

El motivo, es que al tanto el sonorense como la intérprete de Gotitas Saladas, actualmente están celebrando que fueron nominados a los premios Latin Grammys 2025, el cantante está nominado a Mejor álbum de música ranchera/mariachi, por su álbum ¿Quién + cómo yo?, mientras que Ángela será reconocida por su tema No Quiero Hablar. Dado a todo el hate que ha recibido, muchos creen imposible que el público votara a favor.

¿QUIÉN + COMO YO? de Christian Nodal ha sido nominado a Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi en los #LatinGRAMMYs 2025. pic.twitter.com/TmmLFkNxuj — Christian Nodal (@NodalEncantada) September 17, 2025

Esto ha hecho que una vez más se encuentra avivando la teoría de que sería Pepe Aguilar, el que siempre está detrás de los reconocimientos y premios que recibe su hija, cómo se señaló hace un año cuando fue galardonada como Las Mujeres del Año, siendo seleccionada como el ejemplo femenino para la música grupera. Es por este motivo, que se cree que Flor se habría ido en contra de los esposos.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el cantante y la hermana de Cazzu se ven envueltos en polémica, pues en el pasado se aseguró que este le habría echado la culpa de estar detrás de su robo en la mansión de argentina. Mientras que ella mantuvo el silencio, Nodal lo negó y aseguró que ellos siempre fueron cercanos y amables, incluso dijo que pagó su boda: "Yo a su familia nunca la lastimé, siempre la apoyé. Incluso pagué una boda. El apoyo siempre estuvo allí".

Flor arremetería contra Ángela y Nodal. Instagram @florcazzuchelli

Fuente: Tribuna del Yaqui