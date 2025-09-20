Horóscopos de Nana Calistar para HOY domingo 21 de septiembre: Suerte en el amor, dinero y trabajo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los horóscopos de Nana Calistar se han convertido en una de las guías más consultadas por quienes buscan conocer cómo les irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo. Esta astróloga, que tiene un estilo muy peculiar, ya se encuentra lista para compartirte sus predicciones para este domingo 21 de septiembre. ¿Estás listo para conocer las oportunidades y retos que les espera a tu signo zodiacal?.
Horóscopos de Nana Calistar hoy domingo 21 de septiembre
Aries
Olvídate de las apariencias y muestrate como realmente eres, de lo contrario podrías decepcionar a alguien que te importa. Espera el momento indicado para dar el siguiente paso en una relación, date tu lugar. Si te sientes estresada por tu trabajo, dudes en buscar un hombro amigo para desahogarte.
Tauro
¡Es momento de que planees ese viaje! Tiempo ideal para salir con esa persona que es tan especial para ti. Es posible que te llegue un dinerito extra. Es probable que haya más celosos que de costumbre con tu pareja.
Géminis
Oportunidades de crecimiento en el trabajo, posiblemente un cambio de puesto o crecimiento. Deja en claro lo que quieres desde el inicio, sueles dar todo esperando recibir lo mismo y terminas muy decepsionado. Cuida tus palabras para evitar problemas; no hables si no estás seguro.
Cáncer
Olvídate del paso, deja de tus errores atrás, no debes seguir torturándote, mejor aprende de ellos. Te encanta vivir en la melancolía y añoranza, pero ya es tiempo de parar. Buen momento para ahorrar y no sobrepasarte con los gastos.
Leo
No debes de dar explicaciones, puedes y debes salir adelante sin rendir cuentas. Es posible que te caigas o golpees, así que mantente atento. Si hay amor, confianza y responsabilidad, no debes buscarle tres pies al gato. Buen fin de semana para la fiesta.
Virgo
Pronto te estarán invitando a eventos como reuniones o hasta boda, te irá muy bien. Disfruta estos momentos y aprovecha para soltar el estrés. Tu corazón ya se encuentra listo para empezar una nueva relación.
Libra
Ten cuidado con los celos con personas que ni siquiera son algo tuyo. Es posible que hayas descuidado a tu pareja y eso traiga problemas, abre los ojos para lo realmente importante. Es posible que encuentres alguna amistad nueva esta semana.
Escorpio
Tendrás mejoras en tu economía y es posible que un nuevo amor llegue a ti. Cuando estés pensando en un negocio nuevo, visualiza que te irá muy bien, de lo contrario atraerás energía negativa. Tu más grande error ha sido no aprovechar esos momentos para ser feliz.
Sagitario
Aléjate de las personas que solo quieren manipularte. Manténte al pendiente de tus amistades, alguna de ellas podría necesitarte. Es posible que retorne algún amor del pasado, te recomiendo que manejes el asunto con pincitas.
Capricornio
Te ha costado mucho construir ciertos vínculos, así que no permitas que la desconfianza y los celos derrumben todo. Es momento de que aprendas con quién sí y con quién no. Deja de ser tan confiado, tener buen corazón no significa permitir que otros pasen por encima de ti.
Acuario
Si no tienes pareja, es probable que aparezca una persona muy importante en el amor; no te fijes tanto en el factor económico. Es posible que recibas noticias mala sobre la salud, pero se acerca la entrada de un dinerito extra.
Piscis
Fíjate más en el presente y agradece las oportunidades que tienes, no estés viviendo en el pasado. Es posible que una tercera persona llegue a interferir en tu relación. Si estás haciendo dieta o tomando algo para bajar de peso, ten cuidado porque podrías acabar en cama.
Fuente: Tribuna del Yaqui