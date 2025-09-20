Luto en la música: Falleció Sonny Curtis, leyenda del Rock and Roll, a los 88 años

Texas, Estados Unidos.- Sonny Curtis fue un cantante y compositor estadounidense muy reconocido en el mundo de la música, quien llegó a ser integrante de la banda The Crickets en 1956. Tras el fallecimiento de su colega y creador de la agrupación, el cantautor Buddy Holly, el 3 de febrero de 1959 en un accidente aéreo. A pesar de esto la banda continuó con el vocalista Earl Sinks.

El músico escribió e interpretó el famoso tema Love Is All Around, de The Mary Tyler Moore Show, una serie de comedia muy popular de 1970 a 1977, protagonizada por la actriz Mary Tyler Moore en el papel de Mary Richards. Otra de sus canciones destacadas fue I Fought the Law en 1958. A lo largo de su carrera musical, Curtis alcanzó un reconocimiento importante, al grado que en 2012 fue incluido junto a sus compañeros —el baterista Jerry Allison, el bajista Joe B. Mauldin y la guitarrista rítmica Niki Sullivan— en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

¿Qué sucedió con Sonny Curtis?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se conoce con precisión la causa exacta de su fallecimiento. Se confirmó que murió a los 88 años debido a una "enfermedad repentina", según comentó en Facebook su hija Sarah, fruto de su matrimonio con Louise, quien actualmente es una escritora exitosa. En caso de que surjan más detalles, te los haremos saber a través de TRIBUNA.

"Tengo el corazón roto al decir que mi papá Sonny falleció ayer después de una enfermedad repentina. Estoy tan agradecida de haber estado con él al final, junto con mi mamá. Fue tranquilo y no sufrió. Tenía 88 años y vivió una vida más excepcional que cualquiera que haya conocido. Dejó una marca en este mundo y en los corazones de todos los que lo conocían. Es un día triste, pero qué vida. Podemos mirar su vida con alegría en lugar de tristeza. Él hubiera querido eso", escribió su hija.

Sonny Curtis cuando era niño

Sonny Curtis

Sonny Curtis nació el 9 de mayo de 1937 en Lubbock, Texas. Su familia estaba compuesta por sus seis hermanos y sus padres, Arthur y Violet Curtis, quienes trabajaban en la recolección de algodón y vivían con ciertas dificultades económicas. Desde pequeño, Curtis estuvo rodeado de música, ya que sus tíos, los hermanos Mayfield, fueron de los primeros en formar un grupo de bluegrass en Texas, influyendo significativamente en su desarrollo musical.

Fuente: Tribuna del Yaqui