Mhoni Vidente lanza trágica predicción para México; revela cuándo será sacudido por sismos

Ciudad de México.- La reconocida pitonisa nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, recientemente, a través de su canal de YouTube, sorprendió a sus millones de suscriptores, pues lanzó una trágica predicción para México, ya que asegura que en este mes de septiembre no se irá libre de sustos, y habrá temblores, por lo que en su revelación, también dijo cuándo se sacudirá el país con los sismos. Según lo que le dijeron la cartas sobre el destino, habrá varios, y posiblemente el domingo 21 de septiembre sea el primero.

Como se sabe, Mhoni tiene años siendo sumamente reconocida por sus lecturas de tarot en el que habla y da sus predicciones semanales para los signos del zodiaco, revelando lo que les depara a cada uno en el terreno familiar, laboral y amoroso, además de producir las tragedias del mundo del espectáculo, cómo lo han sido muertes de cantantes, incluso se ha dicho que el reciente asesinato del cantante Ernesto Barajas, fue advertido por la Vidente.

Y ahora, además de volver a hablar sobre lo que los signos pueden esperar para el fin de semana, o cuál será el destino de varias celebridades, como el presunto embarazo de Ángela Aguilar, también ha hablado sobre el destino del país, señalando que los ciudadanos deberían de tomar sus preocupaciones para los siguientes días y dejar todo a la mano, porque en los próximos días se espera a que haya más de uno antes de que acabe el mes.

#SimulacroNacional



Un hilo de imágenes como recordatorio de la solidaridad de la gente en el temblor de 2017. pic.twitter.com/nVEyp6A1Dy — The Main Man. (@Lobo_Fifi) September 19, 2025

"Los sismos van a ser los días 14, 19 o 21. Hay que estar atentos; van a salir de Oaxaca o Michoacán, 6.6 o 7.1 y va a ser temprano como a las 12:10, 12:13 o la 1:13. Va a ser el puro susto, nada grave".

"La era del signo de Virgo es en la que pasa todo: ciclones, huracanes, sismos... Siempre da paso a nuevos comienzos".

Fuente: Tribuna del Yaqui