¿Qué sucede con Bella Hadid? Fans alarmados tras FOTOS que compartió su madre

Texas, Estados Unidos.- Isabella Khair Hadid, mejor conocida como Bella Hadid, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, lo que ha generado preocupación no solo entre sus familiares, sino también entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a manifestar inquietudes sobre su estado de salud. Este sábado, su madre, Yolanda Hadid, rompió el silencio a través de Instagram.

¿Qué tiene Bella Hadid?

La famosa padece la enfermedad de Lyme, diagnóstico que no es exclusivo de ella, ya que en 2012 también se le detectó la misma condición a su hermano Anwar. Aunque se desconoce con precisión cuándo comenzó el padecimiento en Bella, Yolanda lucha día a día junto a sus hijos contra esta infección bacteriana que puede afectar principalmente las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

Por su parte, su madre decidió compartir un poco de su experiencia lidiando con el Lyme mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde se abrió a los seguidores de su hija y expresó que nada se compara con ver a su "bebé" pasar por este sufrimiento. Sus palabras provocaron que muchos usuarios enviaran mensajes de apoyo y aliento a Bella para que pronto se recupere.

Bella Hadid

"La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Intento predicar con el ejemplo en nuestra lucha contra la enfermedad de Lyme, pero mi propio dolor no se compara con el de ver sufrir a mi bebé. Después de muchos años, dejé de compartir mi historia personal porque necesitaba un cambio de energía, tiempo para centrarme en mi recuperación en lugar de absorber las opiniones de los demás sobre mi experiencia", escribió Yolanda Hadid.

La modelo y su madre

Su vida con la enfermedad

Bella Hadid ha enfrentado problemas de salud desde los 16 años, incluyendo fatiga, depresión, alteraciones del sueño, dolores de cabeza, debilidad muscular y palpitaciones. De hecho, en 2023 estuvo internada más de 100 días, durante los cuales sus síntomas se manifestaron de diversas formas. Es importante señalar que la enfermedad de Lyme se transmite por la picadura de garrapatas infectadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui