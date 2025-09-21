Conoce quién sería el octavo eliminado de 'La Casa de los Famosos México', según encuestas

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos México ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, hay encuestas en las que ya se conoce quién sería el octavo eliminado del tan polémico reality show, y el nombre no ha sido sorpresa para la mayoría de los internautas y espectadores, ¿se trata de un habitante del cuarto Noche?

El pasado miércoles 17 de septiembre, se realizó la séptima gala de nominación, en la que los 8 habitantes restantes, pasaron al confesionario para repartir sus tres puntos entre dos de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron subiendo a la placa a solo cuatro integrantes, los cuales fueron Dalílah Polanco, 'El Guana', Aldo de Nigris y Shiky.

Pese a ser cuatro nominados, este domingo 21 de septiembre solo tres van a subir al sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas, en este caso, contrario a las semanas pasadas, todavía se desconoce quién obtendrá este privilegio, debido a que no será hasta el mismo domingo que se juegue la salvación de sepa quién la retenga y el nominado que saldrá de la placa.

Hasta el domingo se sabrá quien se quedará con la salvación #LaCasaDeLosFamosososMx — Vaya Vaya (@vayavayatv) September 19, 2025

Tras saberse los famosos en riesgo, se han realizado una serie de encuestas para conocer a quién de los cuatro en placa se les está dando el voto de salvación. Según lo obtenido por la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, así van las votaciones hasta el momento: En primer lugar está Aldo con el 61 por ciento de votos a favor, en segundo Dalílah con el 26 por ciento, en tercero Shiky con el 8 por ciento, y por último 'El Guana' con el 5 por ciento, lo que lo convertiría en el eliminado.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, pues los domingo se vuelven a abrir las votaciones y los posicionamientos definen gran parte del resultado final, ya que el público en base a las respuestas deciden si darle votos extras a sus favoritos, o le dan la oportunidad a alguien más, cómo ha sucedido en las últimas semanas, especialmente con Alexis Ayala, que siempre sube en números tras los posicionamientos.

