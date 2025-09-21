Débora Estrella y sus últimas publicaciones: ¿Una premonición de su muerte?

Ciudad de México.- El fallecimiento de Débora Estrella sigue conmocionando a los medios de comunicación, pues la periodista mexicana de 43 años perdió la vida de forma trágica el sábado 20 de septiembre, cuando se desplomó una avioneta en el municipio de García, Nuevo León. También murió el piloto Bryan Ballesteros Argueta, quien trabajaba como First Officer en aerolíneas comerciales.

En las últimas horas, algunos colegas se manifestaron en redes sociales para despedirse de la integrante de Telediario Matutino en Monterrey, así como de Milenio Televisión: "En MULTIMEDIOS estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos. Descansa en paz".

¿Presentía su muerte?

El 13 de septiembre de 2025, Débora realizó una curiosa publicación en su perfil de Facebook que, tras su fallecimiento, comenzó a tomar especial relevancia. Los internautas notaron un par de fotografías en las que aparece un amigo de la comunicadora, el cual más tarde sería identificado como Miguel Ángel Karcz, quien falleció en 2023 a los 39 años tras luchar contra el cáncer.

Su mejor amigo falleció hace 27 años

"Hoy recordando a Miguel a dos años de que se nos adelantó. Lo extrañamos siempre", escribió la presentadora sobre el hombre que, según información en línea, formó parte del equipo de Multimedios e incluso llegó a fungir como locutor de radio y conductor de Telediario en Ciudad de México. Lo irónico es que no pasó mucho tiempo desde que recordó a Miguel hasta que ella misma se reunió con su colega en la otra vida.

Sin embargo, eso no fue todo, porque ese mismo día en Instagram recordó a otro ser querido al que despidió hace 27 años: Eduardo Cantú Lazarin. Lo hizo mediante una imagen generada con inteligencia artificial en la que ambos aparecen juntos y felices. Además, Estrella Garza señaló que la edición fue un regalo de su hermana Liliana Cantú, a quien agradeció por el gesto.

Fuente: Tribuna del Yaqui