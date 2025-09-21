Disney revive la magia de 'Camp Rock' con los Jonas Brothers, pero sin Demi Lovato

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de 15 años del último lanzamiento de Camp Rock, Disney ha confirmado que lanzarán una tercera película sobre esta exitosa franquicia, que provocó furor a finales de los 2000’s. Desafortunadamente, para esta nueva entrega, Demi Lovato no volverá como actriz principal, aunque sí estará involucrada como productora ejecutiva.

En tanto que los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas retomarán sus emblemáticos roles como Shane, Nate y Jason Gray, respectivamente. En una reciente entrevista, Joe declaró que el guion está finalizado y que la producción ya está en marcha, incluso compartió que el proyecto estaba "literalmente en su celular" y que Disney ya había dado luz verde.

En tanto que la intérprete de Neon Lights, quien dio vida a la talentosa Mitchie Torres en las dos primeras películas, no ha sido confirmada y su ausencia en la promoción del proyecto hace pensar que no estaría incluida en el elenco. Cabe resaltar que, recientemente, Demi compartió escenario con los Jonas en un concierto, interpretando varios temas de la exitosa saga como This is me y Wouldn't change a thing.

uD83CuDFB5 THIS IS REAL! THIS IS ME! uD83CuDFB6 Presenting the cast of Camp Rock 3! pic.twitter.com/IeFYG8vXUj — Disney+ (@DisneyPlus) September 17, 2025

La filmación de ‘Camp Rock 3’ arrancó en el tercer trimestre de 2025, con locaciones confirmadas en Vancouver (Columbia Británica). El proyecto será dirigido por un equipo de producción de Disney Channel Original Movies, tomando a Paul Hoen como referencia histórica por su trabajo en la secuela anterior. Demi Lovato será productora ejecutiva y los Jonas Brothers supervisarán la parte musical.

Nuevos personajes llegarán a acampar

Disney también ha anunciado la incorporación de un nuevo grupo de jóvenes talentos, incluyendo a Liamani Segura como Sage, Malachi Barton como Fletch y otros nombres que no se han revelado oficialmente. Se prevé que estas nuevas figuras aporten frescura y logren conectar con el público actual, replicando el fenómeno que catapultó a los protagonistas originales al estrellato.

Historia de los nuevos campistas

La sinopsis preliminar apunta a una nueva generación de jóvenes músicos que llegan al emblemático campamento para enfrentar desafíos creativos, competencias artísticas y la presión de la fama digital. Los hermanos Gray regresarán como mentores, mientras que el legado de Mitchie Torres permanecerá en la narrativa, aunque sin aparecer físicamente en pantalla.

El éxito de Camp Rock

La primera película, estrenada en 2008, fue un éxito rotundo para Disney Channel, con aproximadamente 8.9 millones de espectadores en su debut. Es por ello que Camp Rock se convirtió en un parteaguas en la carrera de los hermanos Jonas y Demi. La secuela, Camp Rock 2: The Final Jam (2010), mantuvo el impulso con una trama más madura y una banda sonora que incluyó éxitos como Wouldn’t Change a Thing e It's On.

Fuente: Tribuna del Yaqui