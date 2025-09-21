¿Está embarazada? Marie Claire Harp en el centro del drama entre Jorge Losa y Ferka

Ciudad de México.- Marie Claire Harp es una modelo venezolana que participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, edición 2025. Sin embargo, desde hace un par de semanas surgió el rumor de que ella fue la causante del rompimiento entre Ferka y Jorge Losa, pues, según las declaraciones del músico español, alguien lo estaba conquistando, aunque prefirió no revelar la identidad.

Por su parte, en su momento, la cuenta de X (antes Twitter) La tía Sandra difundió un fragmento de video con el siguiente mensaje: "RAZÓN DEL ROMPIMIENTO DE FERKA Y ALBACETE ¿Marie Claire involucrada? FERKA YA BAJÓ EL VIDEO. Hace unas semanas, en un video de preguntas incómodas, JORGE LOSA se negó a mostrar sus DMs de Instagram y dejó ver que una mujer lo estaba seduciendo", aseguró la publicación.

Ante las especulaciones, Marie decidió romper el silencio y negó tener algún vínculo amoroso con Jorge. Aunque parecía que la situación ya se había calmado, surgió algo mucho más grave en redes sociales. Todo comenzó cuando se viralizó un video detrás de cámaras de La Casa de los Famosos México en el que se aprecia en el área cercana al abdomen de la actriz un bulto extraño

Frente a estas habladurías, la señalada desmintió que la supuesta "pancita" se debiera a un embarazo y, por el contrario, lo atribuyó a la cena del 15 de septiembre, cuando comió pozole y terminó con inflamación estomacal: "¡Embarazada de pozole!… ¿será?, ¡Totalmente!", escribió la conductora. De hecho, en el tema también intervinieron Ferka y el exintegrante de Juegos de amor y poder (2025) para intentar poner punto final a las dudas.

Aun así, Marie Claire Harp aclaró que había evitado hablar del asunto porque le parecía absurdo tener que pronunciarse sobre algo sin sentido. No obstante, calificó de "estúpidas" las conjeturas que circulan. A pesar de ello, todavía hay quienes creen que ella y Jorge son amantes y que solo esperan a que las aguas se calmen para confirmar su supuesto amor secreto. Ahora es tu turno, ¿qué opinas de este presunto triángulo amoroso?

