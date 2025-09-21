Exatlón México: ¿Quién gana hoy la Supervivencia? Resumen de este domingo 21 de septiembre

Ciudad de México.- A pocos minutos de que comience el nuevo episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, se ha podido dar un vistazo de lo que podría pasar la noche de este domingo 21 de septiembre del 2025, pues según algunos spoilers filtrados este sería el supuesto equipo que ganaría hoy la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality deportivo. Además, también han contado, quién sería la próximo eliminado.

La noche de este viernes 19 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los atletas restantes de los 24 que entraron, no solamente van a competir en el campo, ya que se dice que Antonio Rosique anunciará que habrá un duelo con los atletas de Exatlón Grecia, algo parecido a lo que se vio en Exalón Cup 2025.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, solamente se sabe que una vez más los de camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, van a tener que luchar en dicha dinámica, por lo que serían los de camiseta negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández, los que ganen su mayoría.

Karol se comunica con Jussef en la cabina telefónica y esto fue lo que hablaron. ¿Había un plan para eliminarlo de ExatlónDraft? uD83CuDFC3uD83CuDFFB???uD83DuDD25uD83CuDFC3uD83CuDFFB???



ExatlónMéxico: domingo de eliminación 8:00 PM por @AztecaUNO.https://t.co/vXWCqIA5eG pic.twitter.com/6RhSHBt51s — Exatlón México (@ExatlonMx) September 21, 2025

En cuanto al tema de la eliminada, no revelaron quienes serán las tres personas que irán al Duelo de Eliminación, ni tampoco el nombre de quién deberá de despedirse de la aventura de la mencionada emisión, pero, en base a las estadísticas de su rendimiento, que han circulado en redes sociales, en caso de que sea mixto, es seguro que irán Edna y Fernanda, de la cual podría ser Edna la eliminada.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, y solamente es una simple especulación basada en los rendimientos y resultados a lo largo de la primera y segunda semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui