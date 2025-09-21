Exesposo de Débora Estrella difundió el accidente sin imaginar que ella era la víctima

García, Nuevo León.- Un fuerte accidente aéreo ocurrido la tarde del pasado 20 de septiembre de 2025 le arrebató la vida a Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino. Los hechos tuvieron lugar dentro del interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras, ubicado en el municipio de García, Nuevo León. En cuanto a las víctimas, se trata de dos personas y, según el alcalde de García, Manuel Cavazos Guerra, los cuerpos fueron hallados en inmediaciones del Río Pesquería.

En lo que respecta a la trayectoria de la periodista de 43 años, uno de sus primeros pasos en los medios de comunicación se dio en 2014, cuando se incorporó a TV Azteca en el noticiero Info 7 de Azteca Noroeste. Posteriormente, se trasladó a Ciudad de México para trabajar en el informativo Hechos AM. Sin embargo, la oportunidad que le permitió alcanzar mayor reconocimiento llegó en 2016, al convertirse en conductora de Multimedios Televisión dentro de Milenio Televisión.

Una noticia devastadora

A la tragedia se sumó una situación todavía más dolorosa que salió a la luz hace unas horas, pues uno de los primeros en informar sobre el accidente fue precisamente José Luis García, exesposo de la periodista, quien forma parte del equipo de comunicadores de Televisa. Él reportó el infortunio cuando aún se desconocía la identidad de las víctimas y lo más irónico fue que una de ellas resultó ser Débora.

La publicación fue eliminada

"Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos", fue el mensaje que publicó en sus redes sociales José Luis. Sin embargo, más tarde decidió eliminar la publicación y, hasta el momento de la redacción de esta nota, no se ha pronunciado nuevamente sobre el tema.

Benditos 7 años... Los mejores de mi vida!!!!! Te amare siempre y eternamente @joluisgarcia. Feliz aniversario uD83DuDE4FuD83CuDFFBuD83DuDE18uD83DuDE0DuD83DuDC70uD83CuDFFBuD83CuDF89uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC8D pic.twitter.com/R8FOx0SYjb — Débora Estrella (@Deb_Estrella) October 16, 2017

De lo poco que se conoce acerca de su matrimonio está que, según información disponible en línea, contrajeron nupcias en 2010, aunque se desconoce el año en que se divorciaron. En lo que respecta a la muerte de Estrella, debido a lo reciente del caso, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui