Ganadores de los Premios Ariel 2025: Todos los nombres que brillaron en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco.- En la edición número 67 de los Premios Ariel ocurrieron diversas sorpresas. El evento se llevó a cabo el sábado 20 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco. La ceremonia contó con la presencia de múltiples figuras del espectáculo y, a lo largo de la noche, se premió a 42 producciones nominadas en 24 categorías.
El proyecto, encabezado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se dedica a darle visibilidad a lo mejor del cine nacional. De hecho, antes de que iniciara la ceremonia, a las 16:00 horas, varias celebridades recorrieron la alfombra roja. Entre los presentes estuvieron Karla Souza, Leticia Huijara, Mayra Batalla, Mónica Huarte, Cristo Fernández, Billy Rovzar, Claudia Álvarez, Aarón Díaz y Jacqueline Bracamontes.
Sorpresas
Una de las obras más aclamadas fue Pedro Páramo, a cargo de Rodrigo Prieto, que obtuvo ni más ni menos que 16 nominaciones, incluyendo las categorías de Mejor Película, Dirección y Fotografía. No obstante, también lograron un lugar destacado las producciones La cocina, de Alonso Ruizpalacios, y No nos moverán, dirigida por Pierre Saint Martin, con 13 nominaciones cada una.
De acuerdo con información de Infobae, otras figuras del espectáculo galardonadas, quienes recibieron el Ariel de Oro, fueron Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere. En lo que respecta a Reyes Spíndola, se destacó su participación en Los motivos de Luz y La reina de la noche, mientras que la exestrella de Televisa en realidad cuenta con una amplia trayectoria en el cine mexicano.
Otro de los momentos especiales ocurrió cuando se entregó el Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional a uno de los mexicanos más reconocidos, Guillermo del Toro. Desafortunadamente, no estuvo presente, pero Armando Casas, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, dedicó algunas palabras al creador de éxitos como El laberinto del fauno y Pinocho.
Estos son los nominados y ganadores de los premios Ariel 2025:
Mejor Película:
- La cocina
- No nos moverán
- Pedro Páramo
- Sujo - GANADORA
- Un actor malo
Mejor Dirección:
- Alonso Ruizpalacios (La cocina)
- Astrid Rondero y Fernanda Valadez (Sujo) - GANADORAS
- Rodrigo Prieto (Pedro Páramo)
- Pierre Saint Martin (No nos moverán)
- Úrsula Barba Hopfner (Corina)
Mejor Actor:
- Alfonso Dosal (Un actor malo)
- Juan Jesús Varela (Sujo)
- Juan Ramón López (Vergüenza)
- Raúl Briones (La cocina) GANADOR
- Manuel García Rulfo (Pedro Páramo)
Mejor Actriz:
- Adriana Paz (Arillo de hombre muerto)
- Fiona Palomo (Un actor malo)
- Luisa Huertas (No nos moverán) GANADORA
- Naian González Norvind (Corina)
Mejor Coactuación Femenina
- Agustina Quinci (No nos moverá)
- Carolina Politi (Corina)
- Giovanna Zacarías (Pedro Páramo)
- Laura de Ita (Corina)
- Mayra Batalla (Pedro Páramo)
- Yadira Pérez Esteban (Sujo) - GANADORA
Mejor Coactuación Masculina
- Alexis Varela (Sujo)
- Héctor Kotsifakis (Pedro Páramo) - GANADOR
- Noé Hernández (Arillo de hombre muerto)
Mejor Revelación Actoral
- Andrés Revo (Hombres íntegros)
- Jairo Hernández (Sujo)
- José Alberto Patiño (No nos moverán) - GANADOR
- Sofía Quezada (Armas blancas)
Mejor Guion Original:
- Sujo
- Corina
- No nos moverán - GANADOR
Mejor Guion Adaptado:
- La cocina - GANADOR
- Casi el paraíso
- Pedro Páramo
- Mejor Documental
- Concierto para otras manos
- El guardián de las monarcas
- Estado de silencio
- La falla
- La mujer de estrellas y montañas
- Tratado de invisibilidad - (Luciana Kaplan) GANADORA
Mejor Cortometraje Documental
- Anónima Inmensidad - (Paulina del Paso) GANADORA
- Buscando un burro
- Hasta encontrarlos
- Pequeños zorros
- Viente de luna
Mejor Cortometraje de Animación
- Aferrado
- Dolores
- Fulgores - (Andrés Palma Celorio) GANADOR
- La carretera de los perros
- Ser semilla
Mejor Largometraje Animado
- Uma & Haggen: Princesa y vikingo - GANADORA
Mejor Cortometraje de Ficción
- El límite del cuerpo
- La cascada - (Pablo Delgado Sánchez) GANADOR
- Passarinho
- Spiritum
- Viaje de negocios
Mejor Diseño de Vestuario
- La cocina
- Corina
- Pedro Páramo - (Ana Terrazas) GANADORA
- La arriera
Mejor Maquillaje
- Una historia de amor y guerra
- Párvulos: Hijos del apocalipsis
- Pedro Páramo - (Lucy Betancourt) GANADORA
- La cocina
Mejor Diseño de Arte
- No nos moverán
- Corina
- Pedro Páramo - (Carlos Y. Jacques) GANADOR
Mejor Ópera Prima
- Corina
- El grosor del polvo
- No nos moverán (Pierre Saint-Martin) GANADOR
- Pedro Páramo
- Vergüenza
Mejores Efectos Especiales
- Pedro Páramo - (Alejandro Vázquez) GANADOR
- Párvulos: Hijos del apocalipsis
- La cocina
Mejores Efectos Visuales
- Jíkuri: Viaje desde el país de los tarahumaras
- Pedro Páramo - Marco Maldonado (GANADOR)
- La cocina
Mejor Película Iberoamericana
- El 47 (España)
- El Jockey (Argentina) - GANADORA
- El ladrón de perros (Bolivia)
- El lugar de la otra (Chile)
Fuente: Tribuna del Yaqui