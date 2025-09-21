Ganadores de los Premios Ariel 2025: Todos los nombres que brillaron en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco.- En la edición número 67 de los Premios Ariel ocurrieron diversas sorpresas. El evento se llevó a cabo el sábado 20 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco. La ceremonia contó con la presencia de múltiples figuras del espectáculo y, a lo largo de la noche, se premió a 42 producciones nominadas en 24 categorías.

El proyecto, encabezado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se dedica a darle visibilidad a lo mejor del cine nacional. De hecho, antes de que iniciara la ceremonia, a las 16:00 horas, varias celebridades recorrieron la alfombra roja. Entre los presentes estuvieron Karla Souza, Leticia Huijara, Mayra Batalla, Mónica Huarte, Cristo Fernández, Billy Rovzar, Claudia Álvarez, Aarón Díaz y Jacqueline Bracamontes.

Sorpresas

Una de las obras más aclamadas fue Pedro Páramo, a cargo de Rodrigo Prieto, que obtuvo ni más ni menos que 16 nominaciones, incluyendo las categorías de Mejor Película, Dirección y Fotografía. No obstante, también lograron un lugar destacado las producciones La cocina, de Alonso Ruizpalacios, y No nos moverán, dirigida por Pierre Saint Martin, con 13 nominaciones cada una.

Una de las cintas más exitosas de la noche

De acuerdo con información de Infobae, otras figuras del espectáculo galardonadas, quienes recibieron el Ariel de Oro, fueron Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere. En lo que respecta a Reyes Spíndola, se destacó su participación en Los motivos de Luz y La reina de la noche, mientras que la exestrella de Televisa en realidad cuenta con una amplia trayectoria en el cine mexicano.

Y el Ariel a Mejor Película es para… pic.twitter.com/zqluncwY1c — AMACC (@AcademiaCineMx) September 21, 2025

Otro de los momentos especiales ocurrió cuando se entregó el Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional a uno de los mexicanos más reconocidos, Guillermo del Toro. Desafortunadamente, no estuvo presente, pero Armando Casas, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, dedicó algunas palabras al creador de éxitos como El laberinto del fauno y Pinocho.

Estos son los nominados y ganadores de los premios Ariel 2025:

Mejor Película:

La cocina

No nos moverán

Pedro Páramo

Sujo - GANADORA

Un actor malo

Mejor Dirección:

Alonso Ruizpalacios (La cocina)

Astrid Rondero y Fernanda Valadez (Sujo) - GANADORAS

Rodrigo Prieto (Pedro Páramo)

Pierre Saint Martin (No nos moverán)

Úrsula Barba Hopfner (Corina)

Mejor Actor:

Alfonso Dosal (Un actor malo)

Juan Jesús Varela (Sujo)

Juan Ramón López (Vergüenza)

Raúl Briones (La cocina) GANADOR

Manuel García Rulfo (Pedro Páramo)

Mejor Actriz:

Adriana Paz (Arillo de hombre muerto)

Fiona Palomo (Un actor malo)

Luisa Huertas (No nos moverán) GANADORA

Naian González Norvind (Corina)

Mejor Coactuación Femenina

Agustina Quinci (No nos moverá)

Carolina Politi (Corina)

Giovanna Zacarías (Pedro Páramo)

Laura de Ita (Corina)

Mayra Batalla (Pedro Páramo)

Yadira Pérez Esteban (Sujo) - GANADORA

Mejor Coactuación Masculina

Alexis Varela (Sujo)

Héctor Kotsifakis (Pedro Páramo) - GANADOR

Noé Hernández (Arillo de hombre muerto)

Mejor Revelación Actoral

Andrés Revo (Hombres íntegros)

Jairo Hernández (Sujo)

José Alberto Patiño (No nos moverán) - GANADOR

Sofía Quezada (Armas blancas)

Mejor Guion Original:

Sujo

Corina

No nos moverán - GANADOR

Mejor Guion Adaptado:

La cocina - GANADOR

Casi el paraíso

Pedro Páramo

Mejor Documental

Concierto para otras manos

El guardián de las monarcas

Estado de silencio

La falla

La mujer de estrellas y montañas

Tratado de invisibilidad - (Luciana Kaplan) GANADORA

Mejor Cortometraje Documental

Anónima Inmensidad - (Paulina del Paso) GANADORA

Buscando un burro

Hasta encontrarlos

Pequeños zorros

Viente de luna

Mejor Cortometraje de Animación

Aferrado

Dolores

Fulgores - (Andrés Palma Celorio) GANADOR

La carretera de los perros

Ser semilla

Mejor Largometraje Animado

Uma & Haggen: Princesa y vikingo - GANADORA

Mejor Cortometraje de Ficción

El límite del cuerpo

La cascada - (Pablo Delgado Sánchez) GANADOR

Passarinho

Spiritum

Viaje de negocios

Mejor Diseño de Vestuario

La cocina

Corina

Pedro Páramo - (Ana Terrazas) GANADORA

La arriera

Mejor Maquillaje

Una historia de amor y guerra

Párvulos: Hijos del apocalipsis

Pedro Páramo - (Lucy Betancourt) GANADORA

La cocina

Mejor Diseño de Arte

No nos moverán

Corina

Pedro Páramo - (Carlos Y. Jacques) GANADOR

Mejor Ópera Prima

Corina

El grosor del polvo

No nos moverán (Pierre Saint-Martin) GANADOR

Pedro Páramo

Vergüenza

Mejores Efectos Especiales

Pedro Páramo - (Alejandro Vázquez) GANADOR

Párvulos: Hijos del apocalipsis

La cocina

Mejores Efectos Visuales

Jíkuri: Viaje desde el país de los tarahumaras

Pedro Páramo - Marco Maldonado (GANADOR)

La cocina

Mejor Película Iberoamericana

El 47 (España)

El Jockey (Argentina) - GANADORA

El ladrón de perros (Bolivia)

El lugar de la otra (Chile)

Fuente: Tribuna del Yaqui