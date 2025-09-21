"Gracias por todo, te amo": Con emotivo mensaje, Rodrigo Rico se despide de Débora Estrella

García, Nuevo León.- El trágico fallecimiento de la conductora de Telediario, Débora Estrella, a causa de un accidente aéreo en García, Nuevo León, ha conmocionado al mundo de los medios de comunicación; ante esto, sus compañeros de Multimedios y Telediario dieron una emotiva despedida. Conmovió especialmente el mensaje de su compañero Rodrigo Rico, quien con la voz cortada expresó su dolor: "Te amo, Débora Estrella".

La conductora de Telediario Matutino en Multimedios Televisión murió este sábado 20 de septiembre en un desplome de la avioneta en García, Nuevo León. Débora Estrella tenía la intención de aprender a volar; es por eso que estaba realizando sus primeras lecciones de vuelo. Tras confirmarse que Débora Estrella era una de las dos víctimas del fatal accidente, sus compañeros de los medios de comunicación comenzaron a despedirla con emotivos mensajes.

Esta mañana de domingo 21 de septiembre de 2025, sus compañeros de Telediario Fin de Semana dedicaron el programa a su memoria y dedicaron unas palabras en las que agradecieron haberla conocido. El mensaje que más conmovió fue el de su compañero, el conductor Rodrigo Rico, con quien sostenía una relación de amistad.

Debora . De todo corazón. Gracias por todo! Te amo ?? — Rodrigo Rico M (@rodrigoricom2) September 21, 2025

"Débora, muchas gracias por estos siete años, cinco años de amistad, de ser la mejor compañera, la mejor maestra. Es complicado que la gente pueda entender nuestra relación amistosa más allá de lo que veía como una gran dupla y lo que primero fue una gran tercia. Te amo, Débora Estrella. A tus papás y a todos tus familiares desde aquí. Te vamos a extrañar hoy, mañana y siempre. Gracias por todo, perdón por todo. Me vas a hacer falta siempre, gracias", expresó con la voz cortada al borde del llanto.

Con emotivo mensaje, Rodrigo Rico se despide de Débora Estrella

En redes sociales, Rico también compartió un breve pero significativo mensaje: "Débora. De todo corazón. ¡Gracias por todo! Te amo".

María Julia Lafuente despide a Débora Estrella

La famosa conductora de Telediario, la licenciada María Julia Lafuente, dedicó unas palabras para Débora Estrella. "Estamos partidos en el corazón y en el alma, otra vez enfrentando la adversidad... una gran persona que se nos fue", declaró en medio del llanto.

¡Gracias por todo, Débora Estrella! En MULTIMEDIOS y Telediario Fin de Semana, recordamos tu profesionalismo, tu entrega y esa alegría que llenaba tanto el estudio como miles de hogares.



Descansa en paz.



uD83DuDCFA @rodrigoricom2, @joel_valdezn y @Carloszup pic.twitter.com/FQ2feL3KVI — @telediario (@telediario) September 21, 2025

