Horóscopos de Nana Calistar para HOY lunes 22 de septiembre: Inicia la semana conociendo tu destino

Inicia esta semana con las energías cargadas con los horóscopos de Nana Calistar; lunes 22 de septiembre.

Aries

Mañana será un día clave para dejar atrás rencores y cerrar ciclos que te quitan energía. Te sentirás con más seguridad para hablar claro y pedir lo que necesitas. Las oportunidades en el trabajo se acercan, pero debes actuar con prudencia. En el amor, evita discusiones innecesarias y escucha más.

Tauro

Este lunes tus emociones estarán más sensibles de lo normal, pero eso te ayudará a conectar con tus verdaderos deseos. No temas tomar decisiones que te acerquen a tu bienestar. Una propuesta inesperada puede abrirte caminos en lo económico. En el amor, deja que las cosas fluyan y no forces nada.

Géminis

Se avecina un inicio de semana lleno de claridad mental y oportunidades para nuevos proyectos. Las conversaciones pendientes se resolverán mejor de lo que esperas. No dejes que las dudas te frenen, confía en tu intuición. En el amor, alguien podría sorprenderte con un detalle sincero.

Cáncer

Mañana será ideal para enfocarte en tu hogar y en fortalecer lazos familiares. Recibirás noticias que te darán tranquilidad y abrirán nuevas posibilidades. Mantén tu energía alta alejándote de chismes y malas vibras. En el amor, un momento íntimo fortalecerá tu relación.

Leo

Este lunes estarás más creativo que nunca y podrás brillar en todo lo que hagas. Es un día para demostrar tu talento y buscar reconocimiento. No descuides tu salud, tu cuerpo te pedirá descanso y buena alimentación. En el amor, evita celos y expresa lo que sientes sin miedo.

Virgo

Empieza la semana con orden y claridad para organizar tus planes a futuro. Una oportunidad laboral se asoma, pero debes actuar rápido para no perderla. No te exijas tanto; también mereces descansar y disfrutar. En el amor, alguien te demostrará su interés con gestos sutiles.

Libra

Este lunes tendrás que equilibrar tus emociones y tus responsabilidades. Se presentará una situación en la que deberás elegir con el corazón, no con la cabeza. Aprovecha la energía del día para cerrar deudas pendientes. En el amor, puede surgir un acercamiento con alguien del pasado.

Escorpio

Será un día para tomar decisiones firmes y romper con hábitos que ya no te hacen bien. Tus palabras tendrán fuerza, así que úsalas con cuidado. En el trabajo podrían surgir cambios que al principio parecerán complicados pero traerán crecimiento. En el amor, no te guardes lo que sientes.

Sagitario

Mañana tendrás energía extra para iniciar la semana con entusiasmo y metas claras. Podrías recibir buenas noticias relacionadas con dinero o viajes. Mantén los pies en la tierra y no te precipites en decisiones financieras. En el amor, alguien se sentirá atraído por tu optimismo.

Capricornio

Este lunes será ideal para enfocarte en tus metas y replantear estrategias. Un consejo de una persona mayor te ayudará a ver las cosas desde otra perspectiva. No descuides tu descanso para no caer en estrés. En el amor, se abrirán espacios para conversaciones profundas y sinceras.

Acuario

La semana empieza con cambios positivos en tu entorno laboral y social. Es momento de dejar atrás inseguridades y confiar en tu talento. Aprovecha la energía para aprender algo nuevo o emprender un proyecto. En el amor, una conexión inesperada puede sorprenderte.

Piscis

Mañana será un día para escuchar tu intuición y seguir tu voz interior. Recibirás señales que te orientarán en decisiones importantes. Evita cargar con problemas ajenos y cuida tus límites emocionales. En el amor, una confesión podría transformar tu relación.



Fuente: Tribuna del Yaqui