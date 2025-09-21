Influencer mexicana lleva a su hijo al doctor por un dolor en el oído; tenía un cangrejo

Ciudad de México.- Una ida a la playa se convirtió en una auténtica pesadilla para Pedro, hijo de la reconocida diseñadora e influencer mexicana, Kitzia Mitre. De acuerdo con la información compartida, el menor se introdujo al mar abierto para nadar y horas más tarde comenzó a experimentar molestias, así como un fuerte dolor en uno de sus oídos, por lo que su madre lo llevó a que recibiera atención médica y documentó el momento.

Una vez en el consultorio, el médico confirmó que un pequeño cangrejo se alojó dentro de la cavidad del oído del infante. La situación fue difundida por la misma Kitzia, quien compartió el video en su cuenta de TikTok y este rápidamente se volvió viral por lo peculiar del caso. En las imágenes se observa al niño recostado sobre una camilla médica y se aprecia que comienza a llorar, a la vez que se aferra a la mano de su madre mientras el doctor realiza la extracción.

De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo en la oreja de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó", escribió la creadora de contenido en la publicación.

En medio de la conmoción del momento, el infante mostró preocupación por la vida del animal, aunque su mamá intentó calmarlo para que intentara calmarse. Finalmente, el especialista consiguió extraer el cangrejo con la ayuda de unas pinzas y, aunque salió vivo, perdió dos patas durante el procedimiento. El hecho generó diversas emociones entre los usuarios, ya que el video alcanzó más de 22 millones de reproducciones en la plataforma TikTok.

Ahí está el cangrejo, Pedro, ¿cómo es posible que tuvieras eso en la oreja?", le dijo Kitzia al pequeño Pedro con una notable risa nerviosa.

¿Quién es Kitzia Mitre?

Kitzia Mitre es una influencer, socialité y diseñadora de modas mexicana que ha destacado tanto en el mundo digital como en el ámbito empresarial. Ella nació en una familia de la alta sociedad, por lo que ha logrado encontrar el equilibrio para combinar su estilo de vida con la creación de contenido en redes sociales. Gracias a su trabajo, Kitzia se ha posicionado como una de las grandes figuras de la moda en México.

Además, ha participado en realities y programas de televisión, lo que amplió su reconocimiento mediático. En redes sociales cuenta con una amplia comunidad y es que únicamente en su cuenta de TikTok acumula más de medio millón de seguidores, mientras que en Instagram tiene más de 229 mil hasta el momento de la publicación de esta nota.

