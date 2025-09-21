La televisión, de luto: En fatal accidente, muere la conductora Débora Estrella; esto de sabe

García, Nuevo León.- La tarde del sábado 20 de septiembre de 2025 se registró un fuerte accidente aéreo en el municipio de García, Nuevo León, que dejó como saldo la muerte de dos personas. Más tarde, se confirmó que entre las víctimas se encuentra Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino, cuya trayectoria en los medios de comunicación fue ampliamente reconocida en la entidad y más allá de ella.

Esto se sabe sobre el desplome de la aeronave en García

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil del estado de Nuevo León, el siniestro ocurrió dentro del interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras. Tras recibir la noticia sobre el incidente aéreo, personal de Servicios de Emergencia activó el Código Rojo y se trasladó de inmediato al sitio, donde confirmó que el desplome de la aeronave (de tamaño pequeño), así como el saldo de dos víctimas.

Las autoridades investigan las causas del siniestro. Foto: Facebook

En el lugar trabajaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como efectivos de la Policía Municipal de García y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes resguardaron la zona e iniciaron las labores correspondientes. No obstante, momentos más tarde, la dependencia informó que, si bien se sumaron esfuerzos para atender a las víctimas, estas ya no contaban con signos vitales.

El alcalde de García, Manuel Cavazos Guerra, confirmó las muertes a través de sus redes sociales, donde expresó sus condolencias y detalló que se encontraban en espera de los peritajes para la extracción formal de los cuerpos. En su mensaje, precisó que los restos se hallaban en el área de la pista y en inmediaciones del Río Pesquería, zona cercana al Parque Industrial Mitras.

Confirman el deceso de la conductora

Posteriormente, la empresa Multimedios dio a conocer que una de las víctimas del accidente era Débora Estrella, de 42 años de edad, quien se desempeñaba como conductora de Telediario Matutino. La televisora lamentó profundamente el fallecimiento y destacó la trayectoria de su colaboradora, asegurando que su ausencia representa una pérdida significativa para el medio periodístico.

uD83DuDCA5uD83DuDEE9? Tragedia en García, #NuevoLeón: una avioneta se desplomó la tarde del sábado, dejando dos personas sin vida.

Entre las víctimas está Débora Estrella, conductora de Telediario, y el copiloto. pic.twitter.com/UrI4IHv7S2 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) September 21, 2025

En un comunicado difundido en sus plataformas digitales, Multimedios subrayó el impacto de esta noticia tanto para la empresa como para la audiencia que seguía diariamente la conducción de Débora Estrella. La televisora expresó solidaridad con la familia de la periodista y reiteró que su legado profesional será recordado en la pantalla y en la memoria de los televidentes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre las causas del desplome de la aeronave ni sobre la identidad de la segunda persona que viajaba a bordo. Se espera que en las próximas horas se realicen las investigaciones periciales correspondientes para esclarecer el accidente y determinar las condiciones en que se encontraba el avión.

