¿Nuevo amor? Doña 'Cuquita' vista con posible romance en concierto de Alejandro Fernández

Ciudad de México.- María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, se volvió viral en redes sociales después de ser captada con un misterioso hombre durante un show de su hijo Alejandro Fernández. En las imágenes se les veía muy cariñosos, lo que generó especulaciones sobre si la mujer de 79 años habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

Algunos usuarios aprovecharon la ocasión para resaltar que nunca es tarde para rehacer tu vida al lado de alguien que te quiere. Incluso hubo quienes bromearon con la situación, escribiendo mensajes como: "Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, ya rehizo su vida y tú ahí, todavía guardándole luto al que te hizo daño hace 3 años”, compartió el perfil de X (antes Twitter) @VaneDeCol

¿Quién es María del Refugio?

De acuerdo con información disponible en línea, María del Refugio y Vicente Fernández se conocieron cuando ambos tenían 17 años y vivían en Huentitán, Jalisco. La originaria de Guadalajara era hermana de un amigo cercano al cantante. De hecho, el intérprete de Por tu maldito amor le regaló un laurel y le pidió que fuera su novia, pero ella respondió que quería esperar hasta el domingo para darle su respuesta, y cuando llegó el día aceptó.

Doña Cuquita, Viuda de Vicente Fernández, ya rehizo su vida y tú ahí, todavía y que guardándole luto al que te metió cachos hace 3 años.



REACCIONA! pic.twitter.com/KMEl3ljxDz — Vane! (@VaneDeCol) September 22, 2025

¿Tiene novio?

Para la desilusión de los internautas, el hombre con quien se vio a Doña Cuquita es su hermano, y esa es la razón de la cercanía observada. Según la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, el hombre se llama Jaime y es mayor que ella. Respecto a las muestras de afecto, como el beso en la mejilla, la influencer aclaró que así suelen saludarse en su familia y es algo normal dentro de su círculo cercano.

María del Refugio Abarca Villaseñor

“Recordemos que ellos como familia son muy afectuosos y así se saludan o se expresan su cariño. Cada familia tiene sus formas de afecto, lo que para algunos puede parecer inapropiado, para ellos no lo es, y para otras personas tampoco. De ahí a decir que la señora Cuquita ya tiene novio se pasan; deberían investigar primero antes de afirmar o difundir algo”, aseveró Chamonic.

Fuente: Tribuna del Yaqui

