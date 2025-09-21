Premios Ariel 2025: Glamour, críticas y 'looks' que generaron controversia (FOTOS)

Puerto Vallarta, Jalisco.- Previo a la ceremonia de la edición número 67 de los Premios Ariel, se realizó la alfombra roja a las 16:00 horas (tiempo local), la cual algunos pudieron seguir a través de la señal de streaming de Max. Entre los invitados estuvieron las actrices Patricia Reyes Spíndola, Jacqueline Andere, su hija Chantal Andere, Karla Souza, Leticia Huijara, Mónica Huarte y hasta Michelle Rodríguez.

Como suele suceder en este tipo de eventos, lo que más llamó la atención fueron los estilos con los que se presentaron las celebridades. Mientras unos fueron elogiados por su buen gusto, otros no tuvieron la misma fortuna. Desde vestidos sensuales, como el negro con el que deslumbró Ariadne Díaz, protagonista de Papás por conveniencia (2024), hasta looks más casuales que recibieron duras críticas del público. Un ejemplo claro fue el actor y cantante Aarón Díaz, a quien algunos calificaron de "descuidado".

Los atuendos más impactantes

Una de las celebridades más felicitadas por su elección fue Tessa Ía González Norvind, quien al empiezo de su carrera ganó notoriedad tras el estreno de la cinta Después de Lucía (2012), donde interpretó a Alejandra, una joven víctima de acoso escolar. Actualmente, con 30 años, apareció con un elegante vestido blanco con ligeras transparencias y un diseño minimalista.

Elyfer Torres

Julieta Venegas

Ximena Sariñana

Michelle Rodríguez

Otro de los looks aplaudidos fue el de Elyfer Torres, quien lució un vestido azul largo y ceñido que, aunque no incluía demasiados adornos, resaltó su favorecedora figura. Por su parte, la cantante Julieta Venegas optó por un vestido corto de satén en tono rosa delicado, acompañado de zapatillas beige y una cartera plateada, logrando captar múltiples miradas. Asimismo, Ximena Sariñana destacó con un vestido rojo de corte clásico que resultó imposible de ignorar. Finalmente, Fiona Palomo eligió un estilo romántico con un vestido largo blanco adornado con detalles florales.

Críticas

Quienes no convencieron con su estilo fueron, en primer lugar, Aarón Díaz, cuya apariencia fue considerada por muchos usuarios como poco formal, además de señalar que su peinado y postura no correspondían a la ocasión. Tampoco recibió buenos comentarios Michelle Rodríguez: "El desfile con los peores vestuarios de temporada. Se llamaría 'cómo no vestirse para una ocasión especial'", escribió @lima642307 en TikTok.

Fuente: Tribuna del Yaqui