Presunto fraude en 'La Casa de los Famosos México': Daniel Sosa muestra su apoyo a Abelito

Ciudad de México.- A raíz del supuesto fraude cometido por la producción del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, los espectadores comenzaron a buscar responsables. Debido a que uno de los principales involucrados fue el comediante Daniel Sosa, gran parte del fandom se movilizó a sus redes sociales para cuestionar al actor mexicano. En TRIBUNA te contamos todo lo que respondió.

Antes que nada, el viernes el influencer Abelito, durante una dinámica dentro del programa, ganó la ansiada Moneda del Destino. Como sus compañeros habían sido visitados por sus familiares, él creyó que la actividad sería similar. Sin embargo, todo cambió en el instante en que La Jefa lo pasó al confesionario y realizó una llamada, la cual el joven de 25 años pensó que seguramente sería de su padre.

En realidad, quien estaba al otro lado de la línea era Daniel, quien le explicó al creador de contenido que los encargados le habían indicado que debía hablar con Guana, dejando en evidencia que la actividad tenía un vencedor predeterminado: "Vengo aquí como parte de la producción porque me dijeron que tenía que darle un mensaje a Guana. Pero como sabemos, él no encontró la moneda y la encontraste tú, entonces te quiero pedir de favor si le puedes dar unos mensajes a Guana."

Rompió el silencio

Rompió el silencio

El pasado 20 de septiembre, el artista decidió hablar sobre el asunto y, para sorpresa de algunos usuarios, defendió a Abelito, quien en los últimos días había mostrado un ánimo decaído, pues se había hecho muchas ilusiones de poder hablar tras semanas con su padre. Esta situación fue el principal motivo por el que los fans mostraron su apoyo al participante del cuarto Noche.

El comediante #DanielSosa expone el fraude que la producción de #lacasadelosfamososmx hizo con la llamada que #abelito ganó el día de ayer. pic.twitter.com/RgycPLraTQ — Andy Lo (@AndyLoTV) September 20, 2025

"Es como decir: 'Ganaste, tu premio es hablar con un wey que suena como Chabelo y barrer'", declaró Daniel respecto a la aparente injusticia sufrida por el originario de Zacatecas. "Yo creo que Abelito se merece sí o sí hablar con su papá", agregó. Por su parte, la audiencia, con estas declaraciones, reafirmó la idea de que Abelito solo fue utilizado como un simple mensajero de José Luis Rodríguez.

Fuente: Tribuna del Yaqui