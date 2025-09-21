Raúl Briones encendió la ceremonia de los Premios Ariel 2025 con dura referencia a Trump

Puerto Vallarta, Jalisco.- La noche de ayer, durante la ceremonia de la edición número 67 de los Premios Ariel, Raúl Briones Carmona, reconocido actor mexicano, se llevó el galardón a Mejor Actor, sumando un nuevo exitoso a su carrera artista. Sin embargo, su discurso no pasó desapercibido: sus palabras sorprendieron a todos los presentes y desataron una gran polémica.

Trayectoria

En su trayectoria artística, según información disponible en línea, cuenta con diversos papeles destacados en el ámbito cinematográfico. Entre los más relevantes se encuentran Una película de policías (2021), donde interpretó al oficial Montoya y por este trabajo recibió un Ariel como Mejor Actor. Asimismo, un año después, con El norte sobre el vacío (2022), volvió a obtener el mismo reconocimiento, pero en la categoría de Mejor Coactuación Masculina. No obstante, en 2024 se integró al equipo de la cinta La Cocina, dirigida por Alonso Ruizpalacios, y con este proyecto se hizo acreedor nuevamente al Ariel como Mejor Actor.

¿Se metió en problemas?

Durante su discurso en el evento de este sábado, Raúl, en lugar de agradecer a todos los que lo acompañaron en su trayectoria, optó por hablar sobre las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump y, además, abordó el conflicto bélico entre Palestina e Israel. De hecho, el ambiente cambió notablemente, porque a diferencia de él, los demás solo se habían conmovido, agradecieron y regresaron a sus lugares.

Raúl Briones

"En nombre de todas las personas migrantes del mundo, fuck you ICE, fuck you Donald Trump, eres un psicópata. Y que viva Palestina y que muera el estado genocida de Israel", afirmó Briones Carmona. Cabe mencionar que, así como algunos lo apoyaron, otros consideraron que estuvo totalmente fuera de lugar al hacer alusión a estos dos grandes problemas sociales que afectan a varios países.

Además de que me gustó mucho su trabajo en La Cocina, quiero mencionar que Raúl Briones es, dentro de la industria del cine mexicano, una de las pocas voces que desde un principio habló sobre Palestina. — i'm a friend of al pacino uD83CuDDF5uD83CuDDF8uD83CuDF49 (@lavalvalencia) September 21, 2025

¿Qué celebridades apoyan a Palestina?

Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, quien a mediados de este año, durante un concierto de la banda en Milán, besó una bandera palestina frente a todo el público. En 2024, el rapero estadounidense Macklemore realizó un gesto similar en un show en Wellington, Nueva Zelanda, pues mientras cantaba apareció en la pantalla la bandera palestina y los asistentes aplaudieron con fervor.

Fuente: Tribuna del Yaqui