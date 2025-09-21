Televisa: ¿Aldo De Nigris, Elaine Haro y Aarón Mercury en el remake de 'Amor real'?

Ciudad de México.- Carla Patricia Estrada Güitrón, mejor conocida como Carla Estrada, es una destacada productora de televisión mexicana, cuya trayectoria profesional incluye grandes éxitos como El privilegio de amar (1998), protagonizado por Adela Noriega y René Strickler. Además, llevó a la pantalla chica Alborada (2005), que contó con las actuaciones de Lucero y Fernando Colunga.

A pesar de los años, la mujer de 69 años sigue siendo recordada por las generaciones que disfrutaron de sus melodramas. De hecho, sus proyectos más recientes incluyen series biográficas como Gloria Trevi: Ellas soy yo (2023), donde el rol principal fue interpretado en su etapa adolescente por Regina Villaverde, en la adultez por Scarlet Gruber y finalmente por la propia Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, protagonista de la historia.

¿Una novela de 'LCDLF México'?

Entre la audiencia juvenil, el popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, se volvió todo un éxito. Todos los días genera tendencias a través de la red social X (antes Twitter), e incluso los fandoms crearon una especie de “triángulo amoroso” con los influencers Aaron Mercury, Aldro de Nigris y la actriz de La Rosa de Guadalupe Elaine Haro, ya que gran parte del público considera que entre ellos existe mucha "química".

Elaine Haro

A raíz de esto, hace un par de días Estrada Güitrón se pronunció en sus redes sociales y ayer volvió a abordar el tema que tiene impacientes a los fanáticos del programa televisivo. La cuestión surge porque, según la productora de 69 años, algunas personas la contactaron con una curiosa petición: quieren una nueva versión de una de sus telenovelas más exitosas, Amor Real (2003).

¿Quiénes serían los protagonistas?

"Me han escrito mucho que les gustaría que hiciera una nueva versión de Amor Real con Elaine Haro, Aarón Mercury y Aldo Denigris. ¿Se imaginan?", escribió desde su perfil la originaria de Ciudad de México. La pregunta generó muchas reacciones, y aún más cuando compartió ediciones en las que se ve a Aarón como Mauricio Islas, quien interpretó a Adolfo Solís; Aldo como Fernando Colunga, que sería Manuel Fuentes; y, por supuesto, Elaine en el papel de Matilde Peñalver y Beristáin.

