Tom Holland está en el hospital por conmoción cerebral; se accidentó en grabación de 'Spider-Man 4'

Ciudad de México.- Alerta en Hollywood, pues el actor británico Tom Holland ha alertado a sus fanáticos, ya que se ha dado a conocer que se encuentra en el hospital a causa de una conmoción cerebral, esto tras sufrir un fuerte accidente en la grabación de 'Spider-Man 4'. Según reportes de The Sun y Deadline, Holland se golpeó la cabeza, posiblemente agrietándola, mientras filmaba una escena de acción.

También se dio a conocer que una doble de riesgo también resultó lesionada en el incidente y fue hospitalizada. Ante los hechos, la producción activó los protocolos médicos de inmediato, y ambos recibieron atención especializada en un centro hospitalario cercano. Se dio a conocer que el incidente ocurrió el viernes 19 de septiembre durante una jornada de filmación en Leavesden Studios.

De momento no se ha dado a conocer cómo fue que sucedió puntualmente el accidente, pero The Sun afirma que el padre del actor, Dominic Holland, confirmó que su hijo no podrá grabar durante un tiempo. Este grave incidente podría causar una pausa temporal de varias semanas mientras se evalúa la recuperación del actor. No se ha emitido un comunicado oficial por parte de Marvel Studios ni de Sony Pictures, aunque se espera que en las próximas horas se brinde información médica más detallada y se confirme el estado de salud de Holland. El incidente no parece amenazar el estreno de julio de 2026, pero podría ajustar el cronograma.

¡Tom Holland es trasladado de urgencia al hospital!



Reportan que el actor se golpeó la cabeza al caer filmando una escena de la película Spider-Man 4. Entró con conmoción cerebral



— Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 22, 2025

Regresa el Hombre Araña con 'Spider-Man 4'

La cuarta entrega del Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tiene como título oficial Brand New Day, inspirado en la saga homónima de los cómics y anunciado en CinemaCon 2025. La historia se centrará en un Peter Parker más solitario, que ha decidido enfocarse exclusivamente en su rol como Spider-Man tras borrar la memoria de sus seres queridos en No Way Home (2021). El estreno está programado para el 31 de julio de 2026, aunque el incidente podría generar retrasos menores.

Para esto, Tom Holland ha prometido una experiencia más tradicional, con rodaje en locaciones reales y un enfoque cinematográfico clásico, similar al estilo de 'Spider-Man: Homecoming' (2017). "Será como volver a hacer Homecoming. Un soplo de aire fresco", declaró recientemente en The Tonight Show.

