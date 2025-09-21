VIDEO: Este es el octavo habitantes que abandona 'La Casa de los Famosos México' 2025

Ciudad de México.- En una noche decisiva y a pocas semanas de la gran final, la competencia en La Casa de los Famosos México 2025 despidió a su octavo participante. Este domingo 21 de septiembre, tras una semana de intensas estrategias y emociones, el público decidió que un famoso debía abandonar la contienda, finalizando su participación después de 57 días de encierro. Su salida reduce aún más el grupo de habitantes que aspiran a ganar el codiciado premio.

La semana estuvo marcada por un giro estratégico clave, con Abelito posicionándose como el último líder de la temporada. Este nombramiento le otorgó inmunidad y, de manera crucial, el poder de salvar a uno de los cuatro nominados de la placa: Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Shiky Clement y Guana. En un cambio notable en la dinámica del programa, la ceremonia de salvación se trasladó del viernes al domingo, justo antes de la gala de eliminación, manteniendo la incertidumbre hasta el último momento.

Durante la gala, Abelito hizo uso de su beneficio y tomó la decisión de salvar a Aldo, el único integrante del extinto cuarto Noche que se encontraba en riesgo. Esta acción definió la placa final, dejando a Dalilah, Shiky y Guana a merced del voto del público. Antes de conocer el veredicto, los tres nominados recibieron un emotivo impulso. A través de mensajes en video, sus familiares les expresaron su apoyo incondicional, asegurándoles que estaban orgullosos de su desempeño.

.@DalilahPolanco , @elguana7 y @yosoyshiky reciben palabras de aliento antes de la eliminación



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7uD83DuDD25 uD83DuDC49uD83CuDFFBhttps://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/qYobB0tp8h — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 22, 2025

Este momento brindó un respiro de aliento a los concursantes en medio de la tensión. Finalmente, la conductora Galilea Montijo anunció el cierre de las votaciones y los tres nominados subieron al carrusel de eliminación. La primera en ser salvada por el público fue Dalilah Polanco, quien pudo regresar con sus compañeros. La decisión final quedó entre Guana y Shiky.

Minutos después, se confirmó que Guana era el participante que debía dejar la competencia, sumándose a la lista de eliminados que recientemente había incorporado a Elaine Haro. Con su partida, La Casa de los Famosos entra oficialmente en su recta final, donde cada día es más determinante para los habitantes restantes.

Fuente: Tribuna