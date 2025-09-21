VIDEO: Galilea Montijo presume cintura de avispa con brillante look en 'La Casa de los Famosos México' hoy 21 de septiembre

Ciudad de México.- Uno de los momentos más esperados en cada gala de 'La Casa de los Famosos México' es la aparición de la guapa conductora Galilea Montijo en pantalla, pues muchos esperan su look, ya que suelen ser bastante icónicos. Este domingo 21 de septiembre no fue la excepción, pues en esta Gala de Eliminación la famosa dejó a todos impresionados con su cintura de avispa que presumió en un brillante look de color negro; aquí te contamos los detalles que han quedado registrados en video.

Cabe señalar que semana con semana 'La Gali' ha sorprendido a los televidentes con looks con mucha propuesta, creativos y sumamente llamativos, al menos dos veces por semana al salir a cámara en la Gala de Nominación y Gala de Eliminación de 'La Casa de los Famosos México'. Para este domingo, su stylist, Jessica Marmolejo, decidió darle un atuendo sumamente brilloso, por lo que una vez más, la presentadora de 52 años llegó al foro del reality luciendo icónica.

Este domingo se optó por un look sofisticado, glamuroso y con una fuerte presencia escénica. Galilea Montijo luce un vestido largo y entallado en tono plateado con aplicaciones brillantes que generan un efecto de malla metálica luminosa. La prenda es de manga larga y transparente en la parte superior, lo que aporta un aire sensual y elegante.

El conjunto se complementa con un corset negro que estiliza la figura y contrasta con el brillo plateado del vestido, marcando la cintura y dando un toque de fuerza y modernidad. El cabello largo, suelto y con ondas naturales añade un aire de frescura y dramatismo, mientras que los aretes plateados refuerzan la sofisticación.

Así lució Galilea Montijo el miércoles 17 de septiembre en LCDLF México

Durante la Gala de Nominación del pasado miércoles 17 de septiembre, la también conductora de 'Hoy' llegó luciendo un elegante vestido largo de color burdeos, un tono rojizo profundo. Fue una pieza con escote asimétrico con un detalle dorado en el hombro izquierdo, falda corta, pero con una elegante cola. Con este look, Galilea resaltó su delgadez, pues hay que recordar que en el último año bajó más de 10 kilos, lo que ha sido aplaudido por sus fanáticos, pues señalan que está en su mejor momento.

Galilea Montijo reinventa la elegancia?

Un vestido improvisado en tiempo récord la convirtió en protagonista de la penúltima gala de nominaciones.uD83DuDCBC?#EstiloDeVida #LuxuryLifestyle #GalileaMontijo https://t.co/rscsNSeIww pic.twitter.com/6A1bsgvS4u — Revista Élite (@RevistaEliteqr) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui