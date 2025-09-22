Antero Ugalde arremete contra José Emilio Fernández Levy por 'traicionar' a Ana Bárbara

Ciudad de México.- El señor Antero Ugalde, mayormente conocido por ser el padre de la querida cantante mexicana, Ana Bárbara, recientemente ha salido a defenderla de los ataques de su hijastro, el joven aspirante a actor y conductor, José Emilio Fernández Levy, al cual ha tachado de ser traidor y "malagradecido" con la intérprete del regional mexicano, por lo que arremetió en su contra en entrevista.

Con tan solo ocho meses de nacido, José Emilio perdió a su madre, Mariana Levy, en un trágico evento, sin embargo, poco después su padre, José Emilio Fernández, alias 'El Pirru', se casó con Ana Bárbara y se convirtió en su figura materna, incluso después de la separación del arquitecto mexicano y la cantante. Pero, desde hace más de dos años, el joven y la intérprete están en una serie de dimes y diretes, pues el joven acusa a Ángel Muñoz de maltratar a sus medios hermanos y solo usar a Ana Bárbara por su dinero.

En medio del tema con Ángel y la intérprete de Fruta Prohibida, José Emilio aseguró que el padre de la cantante, Antero, también fue una figura violenta en su vida, y por ello no ve mal lo que pasa con su prometido, por lo cual el señor Ugalde, brindó una entrevista a Venga la Alegría para arremeter en su contra, defendiendo a su hijo de los ataques por parte de este: "Mal, mal, porque después de que le diera la mano, ella cómo quiera que sea, debería de medirse, ¿no?, lo que hay que ver en este mundo oiga".

José Emilio Fernández reacciona a las acusaciones de las nanas de los hijos de Ana Bárbara en contra de la pareja de la cantante por supuestamente maltratar a los pequeños.



De la misma manera, en su llamada con el matutino de TV Azteca, no dudo en afirmar que José Emilio, no es más que un malagradecido que no aprecia el hecho de que la intérprete de Lo Busqué, lo crio desde que era un bebé y aún sin tener lazos siempre buscó protegerlo y estar presente: "Pues pésimo, pésimo, malagradecido, muchachito malnacido pues, muchachito malnacido y malagradecido, ella los agarró de chiquitos".

Finalmente, sobre el tema de ser un padre violento con Ana Bárbara, Don Antero negó rotundamente que alguna vez en su vida le haya levantado la mano a Ana o a cualquiera de sus hijos, asegurando que nunca fue golpeados y a ella siempre la trató con pincitas, por lo que José Emilio solamente estaba mintiendo, según él: "Por eso hablo, porque nunca les toqué un pelo, al contrario, jamás, la traté con pinzas, no, pura estupidez, yo nunca fui golpeador, ¿sabes?".

"Muchachito malagradecido": Antero Ugalde reprueba los rumores de que José Emilio Fernández haya vendido información de Ana Bárbara.



Fuente: Tribuna del Yaqui