Aparece 'Mr Yizus': Tras 21 días desaparecido, encuentran vivo al influencer; esto se sabe

Ciudad de México.- Después de haber estado desparecido por 21 días, el influencer conocido como 'Mr Yizus', por fortuna ha reaparecido en Guadalajara, según informes de la Fiscalía, acaba de informar que por fortuna, su hallazgo fue con vida en dicha ciudad, y que sus familiares ya fueron a su encuentro después de casi un mes. Hasta el momento no se sabe mucho de cómo fue su hallazgo y en qué condiciones se encuentra.

El pasado 30 de agosto del año en curso, Abraham Pacheco, conocido como 'Mr Yizus', salió de la casa de su madre para ganarse la vida, pues debía de ir a Tonalá para hacer tomas aéreas con sus drones para grabar un bautizo. El hombre, que también daba clases de inglés en línea, salió a las 14:30 horas, y pasadas las horas, al no regresar a casa, sus familiares comenzaron a preocuparse, y lo fueron a anunciar como desaparecido.

Una vez que fue reconocido como hombre desaparecido, las autoridades comenzaron de manera oficial la búsqueda del también creador de contenido, pero no solo ellos, ya que los familiares y amigos de Abraham, mediante redes sociales comenzaron su propia búsqueda, compartiendo informes del día en que desapareció, su vestimenta, lugares por el que pasaría para ir a su destino final, e incluso se hicieron distintas rodadas de motocicletas para exigir su localización con vida.

#Fiscaliainforma este sábado fue localizado con vida Abraham Emmanuel, reportado como desaparecido el pasado 30 de agosto.



Las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias en torno a este hecho. pic.twitter.com/9aU3cNbaxP — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 21, 2025

Ahora, mediante las cuentas de X, anteriormente conocido como Twitter, de la Fiscalía de Jalisco, informaron que en la ciudad de Guadalajara fue encontrado con vida, después de casi un mes desaparecido, sin embargo, no han dado detalles sobre cómo fue localizado, en que zona y su estado actual de salud, por lo que se espera que pronto se revele si se encuentra a salvo o presente signos de violencia.

Hasta el momento, lo único que se sabe es que fue el pasado sábado 20 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas cuando fue encontrado, y que ha sido su hermana, Abigail Pacheco, la que ha ido a buscar a su hermano donde las autoridades le solicitaron, sin revelar cuál era ese lugar, y solamente se dijo agradecida de que pueda volver a casa pronto: "Él está vivo, lo liberaron, yo fui a encontrarlo".

Abraham tenía 21 días desaparecido. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui