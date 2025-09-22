Arturo Carmona protagoniza accidente vial; árbol cae sobre su auto y este es su estado

Ciudad de México.- El reconocido expresentador del programa Hoy y actor, Arturo Carmona, hace poco encendió las alarmas de preocupación entre sus millones de seguidores, debido a que se volvió el protagonista de un inusual accidente vial, ya que se ha difundido que cayó un árbol sobre su coche. Tras esta impactante situación, se ha revelado cual es el estado de salud del histrión, ¿acaso tuvo heridas severas?

Actualmente, Carmona tiene varios meses dando de que hablar a causa de que fue involucrado en la disputa legal de divorcio y de violencia de género entre su exesposa, Alicia Villarreal, y su socio de negocios musicales, Cruz Martínez, además de que este acusó a la madre de su hija de darle trabajo al hombre que agredió sexualmente a su hija en común, Melenie Carmona, cuando era menor de edad.

Pero ahora, en medio de todo el foco que ha recibido por estos polémicos temas, ahora, da de que hablar por preocupar a sus millones de fans, pues en X, anteriormente conocido como Twitter, se comenzó a viralizar las imágenes en las que se ve el auto del actor de Televisa completamente aplastado por un inmenso árbol en una de las plazas de la Ciudad de México, lo que lleva a pensar que se encontraría herido.

#DeUltimaHora

El actor #ArturoCarmona cenaba en el famoso restaurante #ElCambalache cuando un enorme #Arbol cayó sobre su auto ! uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31En estos momentos están esperando la grúa que ayudara a mover el árbol y poder sacar el auto! #MeQuedeEnShock pic.twitter.com/5LGaETwNGY — Jorgito Carbajal (@JorgeCarbajalOf) September 21, 2025

En las imágenes, se puede ver el auto estacionado afuera de un restaurante de comida argentina, y dado a que las ventanas están arribas y polarizadas no se ve con claridad al interior, pero, se pensó que el actor de Un Camino Hacía El Destino, estaba al interior del auto, y de inmediato muchos comenzaron a cuestionar del estado de salud de Carmona. Por fortuna, el mismo artista respondió a través de su cuenta de Instagram.

El exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, mediante un video compartió la escena del incidente, aclarando que tanto él como su pareja actual se encuentran en perfecto estado, debido a que ni siquiera estaban dentro del vehículo, sino que estaban cenando y al salir se toparon con esto, lo cual lo ha tomado con gran calma, afirmando que son cosas que pasan y por fortuna solo hubo daño material.

Bueno, pues cosas que pasan, ni hablar, así es esto. Son cosas materiales que ya las cubrirá el seguro. Ahí está mi carro adentro, estamos bien que es lo más importante, no estábamos dentro del coche", aseguró el actor.

Arturo Carmona a través de sus historia de Instagram dio a conocer que un árbol cayó sobre su automóvil en una plaza de la Ciudad de México.



uD83DuDCF9: IG Arturo Carmona pic.twitter.com/V84DewFEUY — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) September 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui