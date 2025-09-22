Atleta sufre trágico accidente en 'Exatlón México' y abandona el reality de TV Azteca

Ciudad de México.- Mientras que se estaba por saber al eliminado del Exatlón México: Draft El Ascenso, a causa de una sana competencia, por desgracia, la joven atleta mexicana, Amor Carlín, perdió el equilibrio y terminó por sufrir un trágico accidente, el cual la ha obligado a abandonar el reality deportivo de TV Azteca. Los médicos recomendaron más estudios, y le recomendaron salirse al no poder continuar.

Cada domingo, en el reality deportivo, el narrador y presentador, Antonio Rosique, mayormente conocido como la 'Máxima Autoridad', debe de dedicarle unas palabras de aliento y de despedida al atleta que no pudo sobresalir en la competencia y al final perdió las vidas que se les dan en los Duelos de Eliminación. Pero en esta ocasión, la salida de dicha atleta no fue a causa de perder sus vidas en competencia.

Después de que el equipo blanco, que son los discípulos de Marysol Cortés y Heliud Pulido, le ganaran a los de camiseta negra, que están bajo el ala de Jazmín Hernández y Andrés Fierro, la mayoría de los duelos de Supervivencia, enviaron a las tres mujeres con menor rendimiento en los circuitos según las estadísticas de victorias y derrotas, para conocer a la que sería la atleta que debería de decir adiós.

¡Quéeeeeeee! uD83EuDD2F Amor se accidentó en el circuito al entrar en batalla contra Andrea. ¿Podrá continuar nuestra aspirante?



ExatlónDraft EN VIVO AHORA https://t.co/2DzbKfV4uj pic.twitter.com/DXZLB551xJ — Exatlón México (@ExatlonMx) September 22, 2025

Sin embargo, la eliminación en esta ocasión no fue lo que se esperaba, ya que la persona que salió no lo hizo por perder todas sus vidas, como usualmente sucede, sino que Andrea Álvarez y Edna Carrillo, se tuvieron que quedar porqué la tercera enviada, Amor, resultó sufrir un accidente en medio de la pista seleccionada para buscar su triunfo y permanecer al menos dos días más en competencia, lo que le impidió seguir y por ende, ser quién se despidió.

Aunque se dijo que afortunadamente no tuvo una fractura en el hueso, desgraciadamente no podría continuar en competencia, ya que hay algo que los hace pensar que posiblemente fue un ligamento lo que se rompió, y por ello deberá de ir a México a hacerse unos análisis más a profundidad, y descansar, esperando que solo sea el susto y solo se requiera de un tiempo inactiva. Ante la despedida, Rosique le dedicó unas palabras de Serena Williams, una de las tenistas más famosas del mundo, en el que le asegura que el atleta se hace más grande al superar cada adversidad.

¡Los médicos han hablado! uD83DuDEA8 Este es el diagnóstico sobre el accidente de Amor en el Duelo de Eliminación.



ExatlónDraft ExatlónMéxico pic.twitter.com/dF824gSTyq — Exatlón México (@ExatlonMx) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui