Christian Nodal desmiente fractura laboral con sus padres y aclara rumores sobre su vida

Ciudad de México.- Ante las versiones que empezaron a circular hace semanas de un supuesto distanciamiento y hasta un rompimiento laboral entre Christian Nodal y su padre Jaime González, el cantante hizo frente a los rumores que han circulado en torno a una supuesta ruptura laboral con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, quienes han estado siempre ligados a su carrera artística.

La pregunta que le hicieron al intérprete de 26 años fue si era cierta la versión de que su padre ya no era más su mánager, a lo que Christian respondió : "Tenemos un vínculo muy bien familiar y sobre todo en el negocio, ¿no? Yo no sé cuál es el interés de despertar como todos estos conflictos que no existen".

Nodal y su familia

Nodal señaló que las versiones sobre distanciamientos y pleitos forman parte de narrativas falsas que constantemente se difunden en las plataformas digitales: "Cuando yo hablo de que hay muchas cosas constantemente pasando, muchas narrativas que no existen, historias que no existen, es por ejemplo esta cuestión. Yo no sé en qué me beneficia o a quién. No sé, pero en realidad está ahí y toma mucha fuerza a través de las redes sociales".

En ese sentido, destacó que mantiene una gran sociedad con su compañía discográfica, dejando en claro que no hay problemas internos en su equipo de trabajo: "Yo con mi disquera manejo una lealtad, manejo, soy socio también y está bien, estamos bien", puntualizó.

Christian Nodal DESMIENTE ruptura laboral con su padre y presume su concierto junto a Ángela Aguilar.

El intérprete también se refirió a la forma en que su entorno privado se ha convertido en tema recurrente en Internet, algo con lo que no está de acuerdo, ya que considera que debería hablarse más de su labor profesional que de su intimidad: "Es lamentable cuando cosas de la vida privada de cualquier figura pública, cuando se menciona más por eso que por la música, ¿no? Yo no soy una persona que esté en redes; no creo que sea un sitio donde conecte tanto".

Tras sus declaraciones, Nodal ofreció un concierto donde reiteró su cercanía con el público. En medio de la presentación, también despejó dudas sobre su relación con Ángela Aguilar, asegurando que su matrimonio atraviesa un buen momento. La acción cobró relevancia luego de que circulara en redes un video en el que una fan presumía haber recibido atenciones especiales del artista, como besos a la distancia y hasta su sombrero, lo que dio pie a dimes y diretes de presunta crisis en la pareja.

Con estas aclaraciones, Christian Nodal reafirmó que tanto en lo personal como en lo profesional mantiene estabilidad, e hizo un llamado implícito a no alimentar sospechas que desvíen la atención de lo más importante: su música.

¿Coqueteo en pleno concierto? Christian Nodal vuelve a estar en el ojo del huracán tras un video viral en TikTok. Una joven aseguró que el cantante, durante su show en Morelia, no dejaba de mirarla desde el escenario y hasta le lanzó el sombrero que traía puesto.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México